Von Sebastian Riemer

Der Politiker Willy Brandt war charismatisch und glaubwürdig. Zugleich unnahbar und hart. Und dabei doch verletzlich. Die Geschichte hat ihr Gesamturteil längst gefällt: Er war ein großer, wenn nicht der größte Bundeskanzler. Dieses Bild wird bleiben. Aber ist es vollständig?

Schriftsteller Torsten Körner, der ein Kind war, als Brandt Kanzler wurde, reichte das nicht. Der 48-Jährige wollte dem Privatmann nahekommen, ihn als Menschen verstehen. Für sein Buch "Die Familie Willy Brandt" sprach er deshalb zwar auch mit politischen Weggefährten und Freunden, vor allem aber mit der Familie Brandts: mit Rut, der zweiten Ehefrau, den gemeinsamen Söhnen Peter, Lars und Matthias und mit der Tochter aus erster Ehe, Ninja. Im Rahmen der Willy-Brandt-Woche war Körner am Mittwoch im Karlstorbahnhof und las aus seinem Buch.

Im Gespräch mit RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel gab der Autor einen tiefen Einblick in seine Arbeitsweise: "Ich habe bewusst die Ich-Perspektive gewählt, wollte kein allmächtiger Erzähler sein." Wenn Körner liest, versteht man seine Methode sofort: Es geht weniger darum, was die engsten Angehörigen Willy Brandts dem Autor in vielen Gesprächen gesagt haben, sondern darum, wie sie es sagen, um Mimik, um Gestik - und um all das, was sie nicht sagen.

Das Buch ist ein Selbsterfahrungstrip hin zu Willy Brandt, dem Menschen. Torsten Körner umkreist den seit über zwanzig Jahren Toten, und kommt ihm in den besten Momenten der Lesung ganz nahe, erweckt ihn förmlich zum Leben. Etwa, wenn er einen Brief rezitiert, den Brandt am 4. Dezember 1947 an die damals siebenjährige Tochter Ninja schreibt, um ihr zu erklären, warum er aus dem schwedischen Exil zurück nach Deutschland geht. "Liebes Ninjachen", beginnt das beeindruckend kindgerechte Schreiben.

Wie Körner schreibt, so liest er auch. Sein Empfinden, den persönlichen Eindruck, stellt er nicht zurück, sondern in den Vordergrund. Weil er im Gespräch mit Hans-Dietrich Genscher dessen ruhigen, starren Blick kaum ertrug, kratzt der Autor sich noch beim Vorlesen nervös am Knie. Wenn das Buch schon tief eintaucht und intim ist, wird Körner im Karlstorbahnhof noch persönlicher. Weil er noch mehr Hintergründe zu seiner Recherche preisgibt. Etwa, wie Lars Brandt erst nach einem siebenseitigen, handschriftlichen Brief des Autors bereit war, mit ihm über seinen Vater zu sprechen.

Der Blick auf Brandt aus Sicht seiner Kinder fasziniert. "Was ist das aber auch für ein seltsamer Vater?", legt Körner dem Nesthäckchen Matthias Brandt, geboren 1961, als Gedanken in den Kopf. Als "rätselhaft schnaubendes Nilpferd im Pool" hat der heute erfolgreiche Schauspieler den Bundeskanzler einst wahrgenommen.

Was denn nun bleibe von Willy Brandt, neben dem offensichtlichen politischen Erbe, fragt Welzel am Ende. Körner holt aus: "Dass es möglich ist, glaubhafte politische Gesten zu setzen. Dass man Politik aufrichtig und integer gestalten kann. Dass der Zweifel als Motor für Politik dient. Dass auch einmal ein Schweigen möglich ist." Also all das, was wir bei heutigen Politikern oft so schmerzlich vermissen.