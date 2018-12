Am Rohrbacher Holbeinring sind schon 640 Studenten in ehemaligen Gebäuden der US-Armee untergekommen. Foto: Joe

Von Holger Buchwald

Jetzt könnte auf einmal alles ganz schnell gehen. Wenn alles nach Plan läuft, könnten bereits im nächsten Frühjahr rund 300 Studenten in Mark-Twain-Village einziehen. Rainer Weyand, der beim Studentenwerk Heidelberg als Abteilungsleiter für studentisches Wohnen und Gebäudemanagement zuständig ist, würde gerne vier Häuser auf dem ehemaligen US-Gelände anmieten und ab dem nächsten Sommersemester für zehn Jahre als Studentenwohnheime nutzen.

Die erste Hürde ist bald genommen: Noch in diesem Monat wollen die Amerikaner die Flächen östlich der Römerstraße an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) übergeben. Und auch von der Stadt kommen positive Signale. "Wir führen intensive Gespräche mit der Bima und dem Studentenwerk, die erfolgversprechend sind", so Oberbürgermeister Eckart Würzner. Sobald das US-Militär die Gebäude an die Deutschen übergeben habe, sei eine Besichtigung mit allen Beteiligten geplant, bestätigte Michael Scharf von der Bima.

Rückenwind erhält das Studentenwerk derzeit aus Berlin von Peter Ramsauer, Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Er kündigte jüngst einen Vorstoß an, um bundesweit Studenten in ehemaligen Kasernen einzuquartieren. Zugleich schlägt Ramsauer vor, Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau auch für neue Wohnheime zu nutzen. Die Details möchte er am 27. November mit Vertretern des Finanzministeriums, der Bima und dem Deutschen Studentenwerk besprechen.

Zusätzliches Geld könnte auch Weyand gut gebrauchen. "Wir haben nur begrenzte Rücklagen, wollen aber unseren Studenten möglichst sozialverträgliche Mieten anbieten", betont der Abteilungsleiter des Heidelberger Studentenwerks. Weyand hat bereits gute Erfahrungen mit der Umwandlung ehemaliger US-Kasernen gemacht. Für zwei Millionen Euro ließ er Army-Gebäude im Holbeinring umbauen. Heute wohnen dort 640 Studenten. Der Großteil der Mieten bewegt sich bei 250 Euro im Monat.

Ähnliches plant Weyand nun auch für das östliche Mark-Twain-Village, wo er bereits vier Gebäude im Visier hat. Der Umbau werde zwischen drei und sechs Monate dauern und mindestens eine Million Euro kosten. Gerne hätte er die Immobilien schon im laufenden Wintersemester genutzt, doch die Amerikaner gaben die Flächen nicht rechtzeitig frei. Und auch die Stadt legte dem Studentenwerk zunächst Steine in den Weg. Man wolle erst einmal die ersten Ergebnisse der Bürgerbeteiligung zur zukünftigen Nutzung der US-Flächen abwarten, hieß es damals.

Die Bedenken bei der Stadt scheinen nun ausgeräumt. Auch wenn die nächste Runde der Bürgerbeteiligung erst im Januar über die Bühne geht, könnte das Studentenwerk bereits vorher einzelne Gebäude anmieten. Denn eine mehrjährige Zwischennutzung lasse alle Möglichkeiten für die Zukunft offen. Laut Informationsvorlage für den Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss, der heute tagt, sind zwei Varianten denkbar: "Neben der Möglichkeit, die Flächen durch die zu gründende Entwicklungsgesellschaft zu erwerben und an das Studentenwerk zu vermieten, kommt auch eine Vermietung durch die Bima in Frage." Vorher, so OB Würzner, müssen aber noch einige offene Punkte geklärt werden: "Wir brauchen Informationen zum Zustand der Gebäude. Es geht um Fragen des Brandschutzes und des Baurechts."