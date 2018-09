Von Birgit Sommer

Die Heidelberger Bahnstadt mit inzwischen 1500 Einwohnern bekommt in diesem Jahr ein richtiges Gesicht. Nicht mehr nur Wohnbauten, Metallzäune und Baumaschinen - die Grünflächen werden fertig, ebenso die Promenade, die Spielplätze, der Zollhofgarten als grünes Herz, attraktive Freizeitmöglichkeiten und eine zweite Kita.

In der Neuen Feuerwache stellten Oberbürgermeister Eckart Würzner und Baubürgermeister Bernd Stadel jetzt den aktuellen Entwicklungsstand vor. Im Jahr 2013 wurden 762 neue Wohnungen fertiggestellt. Damit hat die Stadt im letzten Jahr allein mit der Bahnstadt ihr Ziel, jährlich 800 zusätzliche Wohnungen zu schaffen, fast erreicht. Und es gibt keine Leerstände.

Die Soka-Bau, die ihre Wohnungen ab Mai vermieten will, habe für mehr als 50 Prozent der Flächen schon Verträge abgeschlossen, erklärte Peter Dohmeier, der Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Heidelberg (EGH). 249 weitere Wohnungen im zweiten Bauabschnitt westlich des Gadamerplatzes sind im Bau, dazu sollen die Arbeiten für einen nächsten Wohnkomplex und zwei Objekte für Studenten und junge Berufstätige starten. Auch das kann die Bahnstadt: Die Mietpreise in Heidelberg sinken ein bisschen angesichts des größeren Angebotes.

Am Ende sollen hier 5000 Menschen wohnen und 7000 Arbeitsplätze entstanden sein. "Wir machen hier keine Schlafstadt", erklärte Dohmeier und kündigte an, dass es für die Läden in den Erdgeschossflächen Interessenten gibt, vom Bäcker und Friseur bis zum Schmuckdesigner. Im Jahr 2014 geht es Schlag auf Schlag weiter. Für die Gestaltung der Pfaffengrunder Terrasse startet das Wettbewerbsverfahren, in dem auch die Nachbarn dort mitreden dürfen.

Im April soll der erste Abschnitt der Güterhallen saniert sein, im September der zweite. Dann kann der zentrale Kultur- und Veranstaltungsort der Bahnstadt richtig loslegen. Der Zollhofgarten davor, eine 2,5 Hektar große öffentliche Grünfläche, soll größtenteils im Sommer fertig sein. Dort gibt es dann zum Beispiel Angebote für Beachvolley- und Streetballspieler sowie eine Bobby-Car-Bahn, Kletterfelsen und eine Riesen-Hollywoodschaukel.

Die noch unfertige Promenade zwischen Schwetzinger und Pfaffengrunder Terrasse wird eifrig genutzt. An schönen Wochenenden kommen viele Bürger der anderen Stadtteile - zum Beispiel über die neue Brücke - und genießen den Spazierweg zwischen Wohnbebauung und Kleingärten. Den Feuerwehrspielplatz haben die Kinder schon in Besitz genommen, der Eisenbahn-Spielplatz weiter westlich wächst.

Eingeweiht wird das Ganze erst im Juni, denn das ungewöhnliche Winterwetter entpuppte sich als zweischneidig: Die Bauarbeiten an den Freiflächen wurden durch keinen Frost gebremst. Dafür war es aber zu feucht, um die Erde der Pflanzbeete richtig vorbereiten zu können.

Zwischen Feuerwache und Schwetzinger Terrasse soll in drei Jahren ein Boule-Feld angelegt werden. Ab September aber wird der Platz für eine Kindertagesstätte gebraucht, denn laut OB leben mehr Familien und Kinder in der Bahnstadt als statistisch zu erwarten war. Später ziehen die Kleinen dann an den Gadamerplatz um. Für das denkmalgeschützte Stellwerkshäuschen an der Schwetzinger Terrasse wird mit dem Investor derzeit ein Nutzungskonzept erarbeitet. Ein attraktives Café oder Ähnliches könnte bereits 2015 eröffnen. Und spätestens dann, so die Stadt, wird es in diesem Bereich auch eine öffentliche Toilette geben, ebenso wie in der Halle 02.