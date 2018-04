Von Magdalena Schüßler

An diesem Tag geht es nur ums Gewinnen. Denn am Mittwochabend trat ich im Garten der Halle 02 zur ersten Heidelberger Schnick-Schnack-Schnuck-Stadtmeisterschaft - ja, so etwas gibt es seit Neuestem - an.

Zusammen mit insgesamt fast 70 Mitkämpfern geht es für mich einen Abend lang nur um drei Dinge: Schere, Stein und Papier. Als erster Preis winken 15 Kästen Bier und eine Riesenflasche Jägermeister. Für den Zweitplatzierten gibt es eine gesponserte WG-Party. Das beste Kostüm wird mit einem Sonderpreis ausgezeichnet: zwei Freikarten für das Holi-Festival in Mannheim inklusive Freigetränke am Jägermeister-Stand.

Gespielt wird im "Oldschool-Modus", wie Moderator und Heidelberger Songwriter Astra van Nelle gleich zu Anfang klarstellt: "Kein Brunnen, kein Feuer, kein Spock." Fragezeichen erscheinen über meinem Kopf. Ich hole mir Tipps. Albrecht Güth studiert im echten Leben Unternehmensjura in Mannheim und steckt in einem Ganzkörper-Tigerkostüm. Tigger, so der Kampfname des 21-Jährigen, erklärt: "Männer neigen zum Beispiel dazu, eher den Stein zu machen."

Er ist mit seinen Kumpels da, die Gruppe nennt sich Team Mëff - der Name des Plüsch-Elches, den sein Teampartner über der Schulter trägt. An diesem Abend fällt er damit zwischen Nonnen, Königen und Sträflingen kaum auf. Das Turnier ist eine verrückte Mischung aus Karneval, Spielfest für Erwachsene und WG-Party.

Felix Klenk ist einer der Gastgeber. Er bestätigt: "Es geht hier vor allem ums Spaß haben." Was mögliche Gewinnstrategien angeht, bemerkt der 26-Jährige: "Man kann schon versuchen, die Psyche des anderen zu studieren und ihn auszutricksen, aber in erster Linie ist das ein Glücksspiel." Gemeinsam mit Christopher Müller (29) aus Stuttgart hat der Heidelberger die Meisterschaft in seine Heimatstadt geholt. Müller betont: "Das ist einfach etwas Außergewöhnliches. Nicht so ein Einheitsbrei."

Das einfache Spiel fasziniert seit mehr als 150 Jahren. Bereits 1842 wurde in London die weltweite "Stein, Schere, Papier-Gesellschaft" - im Englischen "Rock, Paper, Scissors" - gegründet, die ersten Weltmeisterschaften fanden 2002 in Toronto statt. Und wirklich jeder hat das schon mal gespielt. Mittlerweile gibt es auch in ganz Deutschland solche Meisterschaften im "Schnick, schnack, schnuck", Klenk und Müller hatten ursprünglich aus Köln davon gehört.

In Heidelberg geht es für mich erst einmal in die Vorrunde. In Vierer-Gruppen kämpfen wir nach dem Motto "Jeder gegen jeden". Wir gehen wieder raus in den Garten, vorbei am Tisch mit dem glänzenden Pokal für den ersten Heidelberger Stadtmeister. Ich bin tatsächlich aufgeregt, habe aber erst einmal Spaß mit meiner Gruppe, stapfe durch Sand und klettere auf Baumstämme.

Dann geht es ganz schnell. Herzklopfen. Schnick, schnack, schnuck. Stein schlägt Schere. Mist. Nochmal: Schnick, schnack, schnuck. Schere schlägt Papier. Ein Punkt für mich. Nach ein bisschen mehr als einer Minute ist die Runde zu Ende und es steht drei zu zwei - für den Mann mit dem Elch. Die nächste Runde geht auf mein Konto, die dritte verliere ich wieder. Das heißt, ich bin raus. Das Sechzehntelfinale erlebe ich als Zuschauer. Langweilig wird es trotzdem nicht. Die kostümierten Wettkämpfer entwickeln im Schnick-Schnack-Schnuck-Rausch Entertainerqualitäten, Siegestänze werden aufgeführt, Mausefallen auf den Wettkampftisch gelegt und Gewinner auf die Schultern gehoben.

Am Ende des Abends steht der Sieger fest. Pascal Drzonek, alias Mr. Pink, ist der erste Heidelberger Stadtmeister im "Schnick, schnack, schnuck". Der 31-jährige Sozialarbeiter strahlt, trinkt einen Schluck Jägermeister aus seinem Pokal und weiß schon, was er mit den ersten Flaschen des gewonnenen Bieres machen will: "Ich habe am Samstag Geburtstag, da passt das perfekt."

Auch die Veranstalter sind zufrieden, es wird nicht ihr letztes Turnier sein. Am 11. Juli geht es für Christopher Müller, Felix Klenk und "Schnick, schnack, schnuck" nach Stuttgart zu den nächsten Stadtmeisterschaften. Zukünftig wollen die beiden zweimal im Jahr, einmal im Sommer und einmal im Winter, zum Turnier bitten.