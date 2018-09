Von Micha Hörnle

Gestern meldeten sich die Schmieder-Kliniken zu Wort, nachdem die RNZ berichtet hatte, dass sie ihren langjährigen Ärztlichen Leiter, Prof. Tobias Brandt, entlassen haben. Dabei stellte Dagmar Schmieder, die Vorsitzende der Geschäftsführung, auch Brandts Nachfolger Prof. Mircea Ariel Schoenfeld vor. Der 46-Jährige berät den Klinikkonzern bereits seit zehn Jahren bei allen Forschungsvorhaben: "Er ist für viele Mitarbeiter ein bekanntes Gesicht", so Schmieder. Schon zum 2. Januar trat er am Speyererhof seinen Dienst an, und gestern präsentierte er sich den Mitarbeitern bei einer Betriebsversammlung - "ein Mensch zum Anfassen", sagt Schmieder.

Und erstmals äußerte sich das Klinikunternehmen aus Allensbach auch zu den Umständen, die zu Brandts Entlassung geführt haben: "Wir erweitern gerade unsere Klinik und wollen uns deswegen auch strategisch neu ausrichten. Das führte dazu, dass bei uns die Stelle eines Medizinischen Geschäftsführers eingerichtet wird, für die gewisse Qualifikationsmerkmale erforderlich sind", so Schmieder zur RNZ. Dazu bräuchte man nicht nur einen "hervorragenden Kliniker, wie es Brandt ist", sondern auch einen ausgewiesenen Forscher, der "neue Behandlungsmethoden entwickeln" könne, um den Ruf des Standort Heidelbergs als "Leuchtturm" zu festigen.

Und für dieses Stellenprofil habe Schoenfeld gut gepasst: Der gebürtige Rumäne leitete mehrere Jahre die Abteilung Experimentelle Neurologie an der Magdeburger Uniklinik und hatte dort einen Lehrstuhl für Neurologie und Neurowissenschaften. Mit ihm will Schmieder sein wissenschaftliches Standbein stärken, zumal der Heidelberger Standort der einzige von insgesamt sechs "in direkter Nachbarschaft zu einer Universität mit einer medizinischen Fakultät" sei. Und diese Zusammenarbeit solle noch intensiviert werden, wenn die Neurologie des Uniklinikums ins Erdgeschoss des zweiten großen Neubaus, der im Oktober fertig sein soll, einziehen werde, so Schmieder weiter.

Zwar sei für den Posten eines Medizinischen Geschäftsführers auch Brandt im Gespräch gewesen, doch dann entschied man sich für Schoenfeld, weil der für die "innovative Weiterentwicklung" (Schmieder) der Reha-Kliniken stehe und deswegen auch deutlich mehr Kompetenzen als Brandt bekommen soll. Deswegen habe man Brandt bereits im Sommer entlassen. Am nächsten Donnerstag wird seine Klage auf Wiedereinstellung vor dem Heidelberger Arbeitsgericht verhandelt.

Dagmar Schmieder betonte, dass es außer dieser strategischen Neuausrichtung keinen anderen Grund für Brandts Entlassung gegeben habe. "Auch ich kann es nur noch einmal betonen: Er hat sich absolut nichts zuschulden kommen lassen."