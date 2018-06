Von Sebastian Riemer

Ein Konzertsaal für Heidelberg: Davon träumt Thorsten Schmidt schon lange. Der Intendant des Heidelberger Frühlings sitzt im Koordinationsbeirat "Neues Konferenzzentrum".

Wir haben ja jetzt ein großes, neues Theater. Eignet sich der Marguerre-Saal nicht auch bestens für Veranstaltungen des Heidelberger Frühlings?

Selbstverständlich, die Möglichkeiten wären fantastisch. Für große Orchesterkonzerte ist der Marguerre-Saal mit 500 Plätzen allerdings nicht geeignet. Hier wären die Einnahmen zu gering. Wir sind mit dem Theater über mögliche Termine für den Heidelberger Frühling im Gespräch.

Bei der Bedarfsanalyse für ein neues Konferenzzentrum blieb die Frage einer kulturellen Nutzung noch außen vor. Sie halten das für einen Fehler, warum?

Das Beratungsunternehmen CIMA hat am Montag beim Bürgerworkshop unter anderem eine Konkurrenzanalyse präsentiert. Diese hat gezeigt, dass sämtliche Kongresszentren der Region auch kulturell genutzt werden. Ausnahmslos. Und das auch aus gutem Grund, denn über Tagungen wird es immer nur eine Teilauslastung geben. Spricht nicht allein das schon dafür, wenigstens darüber nachzudenken, ob eine kulturelle Nutzung eventuell sinnvoll sein könnte? Diese Option von vorneherein auszuschließen, wäre ein gravierender Fehler und eine unzureichende Entscheidungsgrundlage für Gemeinderat und Bürger. Ein Kongresszentrum ist nicht 365 Tage ausgelastet. Kulturelle Veranstaltungen können einen Deckungsbeitrag leisten. Immerhin hat diese Entscheidung Bestand für die nächsten 40 bis 50 Jahre.

Sie sitzen im Koordinationsbeirat "Neues Konferenzzentrum". Wie sehen die anderen neun Mitglieder Ihr Plädoyer für eine kulturelle Nutzung?

Ich plädiere nicht für eine kulturelle Nutzung, sondern für die ergebnisoffene Prüfung, ob es sinnvoll sein könnte, eine kulturelle Nutzung eines neuen Kongresshauses mit vorzusehen. Ich habe für diese Fragestellung durchaus Zuspruch im Beirat erhalten.

In Mannheim gibt es den Mozartsaal. Wozu braucht Heidelberg sein eigenes Konzerthaus?

Darum geht es nicht. Nachdem die Stadt mit Hilfe der Bürgerschaft und großzügiger Mäzene einen großartigen Theaterneubau verwirklicht hat, wäre es vollkommen überzogen, gleich noch ein Konzerthaus bauen zu wollen. Aber wenn man sich ohnehin Gedanken über die Planung eines Kongresszentrums macht, wäre es meines Erachtens nachlässig, die Möglichkeit einer kulturellen Nutzung nicht mit zu prüfen.

Was würde ein neues Kongress- und Kulturzentrum in Heidelberg für die Entwicklung des "Frühling" bedeuten?

Je nachdem, in welcher Größenordnung das neue Kongresszentrum umgesetzt würde, böte es natürlich fantastische Möglichkeiten Veranstaltungen durchzuführen, die in der Stadthalle niemals möglich sein werden. Aber lassen sie uns vom Heidelberger Frühling absehen. Ich argumentiere als Bürger im Sinne der Stadt und nicht als Intendant des Heidelberger Frühling. Vor allem wird bei dieser Fragestellung die kulturelle Nutzung auf die klassische Musik eingegrenzt. Darum geht es hier aber nicht. Ich meine Veranstaltungen für die gesamte Bürgerschaft, die momentan vollkommen an Heidelberg vorbeigehen.

Gibt es Künstler, die nicht nach Heidelberg kommen, weil die Räume hier nicht ihren Anforderungen entsprechen?

Bei allen größeren Konzerten ist das durchaus der Fall. Für viele Tourneeveranstaltungen sind zu wenige Plätze in der Stadthalle vorhanden. Dies gilt auch für größere Orchester. Häufig nicht allein wegen des Konzertsaals selbst, sondern vor allem wegen fehlender Räumlichkeiten im Backstage-Bereich. Bei allen größeren Veranstaltungen muss die Bühne so weit in den Saal erweitert werden, dass die ohnehin vergleichsweise niedrige Platzzahl noch einmal deutlich sinkt. Weniger Plätze bedeuten weniger Karteneinnahmen, so dass die finanziellen Defizite irgendwann einfach nicht mehr tragbar sind - selbst mit großzügigen Förderern.

Ein neues Konferenzzentrum für Kongresse und die alte Stadthalle für die Kultur - was spricht gegen eine solche klare Aufgabenteilung?

Ist es nicht sinnvoller, sowohl bei der Kultur als auch bei Tagungen auf unterschiedliche Bedürfnisse flexibel eingehen zu können? Einem Kongressveranstalter, der mit einer kleinen Gruppe in der historischen Stadthalle tagen möchte, sollte man dies doch ermöglichen. Und genauso sollte ein großes Konzert, das den Rahmen der Stadthalle sprengen würde, auch im neuen Zentrum stattfinden können - sei es im Bereich der klassischen Musik oder etwa Rock und Pop. So hätte im Übrigen auch die gesamte Bevölkerung etwas von dem Neubau.

Die Miete für einen solchen neuen Saal wäre wohl teurer als etwa die Stadthalle. Könnte der Frühling das stemmen?

Und noch einmal: Es geht hier nicht um den Frühling. Darüber hinaus stellt sich diese Frage doch im Moment überhaupt noch nicht. Solche Fragen müssen später gegebenenfalls im Rahmen des Beratungsprozesses des Gemeinderates geprüft werden.