Von Anica Edinger

Eigentlich könnten die Schüler der Heidelberger Physiotherapieschule jetzt zufrieden sein: Denn nach dem Abschluss der Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und den baden-württembergischen Unikliniken im Mai steht fest: Ab dem 1. Juli müssen sie kein Schulgeld mehr bezahlen - 400 Euro kostete sie die Ausbildung bis dato im Monat. Welche Konsequenzen das allerdings noch haben würde, ahnten die Schüler im Mai nicht: Weil im Etat jetzt eine Lücke von insgesamt rund 300.000 Euro klafft, steht die Schule auf dem Gelände der Orthopädischen Universitätsklinik kurz vor dem Aus. Über deren Zukunft berät heute der Aufsichtsrat. Zu einer Solidaritätsaktion um 14.30 Uhr vor dem Verwaltungsgebäude im Neuenheimer Feld 672 ruft Verdi auf. Hintergrund HINTERGRUND Die Heidelberger Physiotherapieschule wurde 1947 als staatlich anerkannte Privatschule gegründet. 2008 wurde der Status der Privatschule allerdings per Brief vom Regierungspräsidium Baden-Württembergs zurückgenommen, da man zu dem Entschluss kam, dass die Schule zum Heidelberger Universitätsklinikum gehöre - und Unikliniken eben vom Land mitfinanziert werden. Im Jahr 2010 hat das [+] Lesen Sie mehr HINTERGRUND Die Heidelberger Physiotherapieschule wurde 1947 als staatlich anerkannte Privatschule gegründet. 2008 wurde der Status der Privatschule allerdings per Brief vom Regierungspräsidium Baden-Württembergs zurückgenommen, da man zu dem Entschluss kam, dass die Schule zum Heidelberger Universitätsklinikum gehöre - und Unikliniken eben vom Land mitfinanziert werden. Im Jahr 2010 hat das Klinikum die Schule schließlich komplett übernommen und an ihre Tochter - die Akademie für Gesundheitsberufe - abgegeben. Die Akademie ist für die Ausbildung des Pflegenachwuchses verantwortlich. Zwölf Berufe bildet das Unternehmen aus - darunter beispielsweise auch Kranken- oder Altenpfleger. Die Physiotherapieschule wurde 2006 komplett renoviert, rund 1000 Quadratmeter Platz haben die rund 65 Schüler, die jedes Jahr im Herbst aufgenommen werden. Die Ausbildung dauert drei Jahre. ani

[-] Weniger anzeigen

"Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es jemals so weit kommt", sagt die stellvertretende Schulleiterin Gabriele Steinmetz, die seit 38 Jahren an der Physiotherapieschule lehrt. Eigentlich hat sie nur einen Wunsch: Bis zu ihrer Rente ihren Arbeitsplatz behalten. Drei hauptamtliche Lehrer gibt es an der Schule, die an die Uniklinik angegliedert ist, fünf weitere arbeiten auf Teilzeit. "Wir sind alle hoch qualifiziert", versichert Steinmetz. Und tatsächlich: In der Szene genießt die Heidelberger Schule ein hervorragendes Renommee. Da sprechen auch die Zahlen für sich: Auf einen Ausbildungsplatz kommen zwischen acht und zehn Bewerbungen - das sind in den letzten Jahren im Schnitt 540 Interessenten auf nur 64 Plätze gewesen. 2016 endet der Ausbildungsvertrag aller derzeit laufenden Jahrgänge, erst dann könnte die Schule endgültig geschlossen werden. Nur noch eine staatliche Physiotherapieschule angegliedert an eine Uniklinik wäre dann in ganz Baden-Württemberg übrig - und zwar in Freiburg. 2012 wurde das Schuldgeld dort abgeschafft. Für die Heidelberger Schüler war das der Grund, aktiv zu werden. "Die Sache, für die wir uns einsetzen, ist eine gerechte", sagt Physiotherapie-Schüler Felix Schönfeld dazu. "Das ist das, was wir wollten, aber nicht mit der Konsequenz der Schließung." Wie ein Damoklesschwert schwebe diese Angst derzeit über Lehrern und Schülern - eine Lösung zu finden, ist jetzt auch Edgar Reischs Aufgabe, Pflegedirektor der Uniklinik und Geschäftsführer der Akademie für Gesundheitsberufe, dem Träger der Physiotherapieschule.

Drei Sparmaßnahmen habe man bereits eingeleitet. Das wäre erstens: Keine Aufnahme eines neuen Jahrgangs im November - "wir müssen uns konsolidieren und besprechen, wie wir mit der neuen Situation umgehen", sagt Reisch dazu. Zweitens: Die Abgabe des Aufenthaltsraums, der Umkleideräume sowie einer kleinen Küche für die Schüler im Souterrain an die Uniklinik - eine Fläche von rund 300 Quadratmetern. Und drittens: Keine sogenannten "praktischen Anleitungen" - also Übungen am Patienten - mehr durch das Personal der Uniklinik. Denn da die Schule zur Akademie für Gesundheitsberufe gehört, muss das eingesetzte Extra-Personal der Uniklinik von der Akademie auch bezahlt werden.

"Wir versuchen so, die Schule zu erhalten. Wenn das nicht gelingt, steht sie zur Disposition", sagt auch Akademieleiter Frank Stawinski deutlich. Denn Fakt ist offenbar auch: Die Physiotherapieschule wirft keinen Gewinn ab. 800.000 Euro benötigt man hier pro Jahr: Personalkosten seien das, so Reisch, die Miete, die die Akademie an die Uniklinik für das Gebäude zahlen muss, Strom, Nebenkosten, Gerätschaften. Physiotherapie sei eine kostenintensive Ausbildung, weiß auch Steinmetz. Vom Ausbildungsfonds des Landes kommen nur 500.000 Euro.

"Die Schule ist uns schon wichtig", versichert der Geschäftsführer. Allerdings nicht so wichtig, dass man vonseiten der Uniklinik etwas mehr Geld für sie aufwenden wollte. "Wenn wir das tun, müssen wir in irgendeinem anderen Bereich einsparen", so Reisch. Es gebe schließlich auch einen Wirtschaftsplan, eine Gesamtfinanzierung. "Es kann nicht durch andere Sachen finanziert werden", sagt der Pflegedirektor. Die Schule retten könnte jetzt noch das Land, schließlich bilde man in Heidelberg für die Gesamtgesellschaft aus. "Da muss es staatliche Gelder geben", fordert Stawinski. Laut Reisch sei außerdem auch Tatsache, dass fast keine Physiotherapieschüler nach der Ausbildung von der Uniklinik übernommen werden.