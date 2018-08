Von Werner Popanda

Heidelberg-Ziegelhausen/Schlierbach. Weshalb sollte der Ziegelhäuser Leichtathletik- und Ausdauersportverein (LAV) den Einbau eines Kunstrasenplatzes auf dem Sportgelände in Schlierbach mit einigen tausend Euro mitfinanzieren, wenn dessen Speer- und Diskuswerfer ihren Sport danach gar nicht mehr ausüben können? Natürlich könnten sie, doch dann dürfte der Platzwart schnell einem Nervenzusammenbruch nahe sein. Auch um diese heikle Frage, die Bernhard Stadler vom LAV stellte, ging es bei der dritten Tagung des "Heidelberger Bündnisses für Sport", bei der es um die Belange der Vereine im Osten der Stadt ging.

Eingeladen waren vor allem Sportvereine aus Ziegelhausen und Schlierbach. Denn die Altstadt hat laut Bündnissprecher Gerhard Schäfer im Grunde keinen "eigenen" Sportverein mehr, von einigen Aktivitäten des Heidelberger Turnvereins abgesehen. Am Tisch saßen Repräsentanten von DJK/FC, LAV, TSG sowie der Dachorganisation "Sportzentrum Ost" (SZO). In diesem Rahmen begründete Stadler zum einen, warum sich die LAV-Mitgliederversammlung mit Blick auf die Sportarten Speer- und Diskuswurf gegen eine finanzielle Beteiligung am Kunstrasenprojekt ausgesprochen hatte. Überhaupt ginge eine "Abstimmung, ob Kunst- oder Naturrasen, immer drei zu eins aus." Der einen LAV-Stimme stünden drei Stimmen der anderen Vereine gegenüber. Zum anderen tadelte er das städtische Sportamt, für das es ein Offenbarungseid sei, dass der Schlierbacher Sportplatz "de facto nicht mehr bespielbar und benutzbar ist". Nach einem Gewitterregen stünde das Wasser 20 Zentimeter hoch auf der Aschebahn, anschließend könne zwei Stunden lang nicht mehr gelaufen werden.

"Dieser Sportplatz", forderte Stadler, "muss renoviert werden", was auch die TSG-Vorsitzende Cornelia Gans so sieht. Sie attestierte dem Platz, "überhaupt nicht mehr sportfähig" zu sein. LAV-Vorsitzender Holger Ochel führte dies auf "über 15 bis 20 Jahre kontinuierlichen Pflegeverfall" zurück. Stadler ärgerte sich zudem darüber, dass nach einer Parkplatzsäuberung viel Schnittgut monatelang liegen geblieben sei, weil sich Ämter darüber gestritten hätten, wer für die Abfuhr zuständig ist. Auch für den Freie Wähler-Stadtrat und Ziegelhäuser Stadtteilvereinsvorsitzenden Raimund Beisel ist die Zuständigkeit der Ämter ein "großes Problem".

Eine Lanze für die Stadt brach CDU-Stadtrat Alexander Föhr. Diese investiere schließlich viele Millionen in den Sport. Dennoch besteht auch laut Föhr in Schlierbach Handlungsbedarf. Er plädiert für einen Pflegeplan für die Sportanlagen, der in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung erstellt werden solle. Föhr brachte außerdem die Köpfel-Halle ins Spiel, die "seit vielen Jahren ein Thema ist", und die sich laut Peter Knapp vom DJK/FC-Vorstand in einem "erschreckenden Zustand" befindet. Damit kam das Thema Kunstrasenplätze ein weiteres Mal zur Sprache. So wies Helmut Rittmüller vom SZO darauf hin, dass Heidelberg derzeit 15 solcher Plätze habe. "In 15 Jahren", blickte er voraus, "geht einer nach dem anderen kaputt", was finanziell zu einem "bösen Erwachen" führen werde.