Schlierbach. (ste) Der Fußgängersteg über die Bahngleise am Hausackerweg muss aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Bei der letzten Hauptprüfung des 1935 errichteten Bauwerks seien Rostschäden an den Trägern festgestellt worden, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Jetzt muss das Bauwerk untersucht werden, um die Stand- und Verkehrssicherheit zu prüfen.

Wie lange die Sperrung andauern wird, kann die Verwaltung noch nicht sagen. "Wenn die Stand- und Verkehrssicherheit durch die Rostschäden nicht beeinträchtigt ist, kann der Fußgängersteg zeitnah wieder freigegeben werden. Andernfalls muss er bis zur Klärung weiterer Maßnahmen aus Sicherheitsgründen gesperrt bleiben", sagte eine Stadtsprecherin auf RNZ-Nachfrage. Die Brücke wird vor allem von den Anwohnern des Hausackerwegs genutzt, um zum Rad- und Gehweg an der B 37 zu gelangen. Sie wurden über die Sperrung informiert und müssen jetzt die Hausackerweg-Brücke nutzen, an der auch die Busse der Linien 33 und 35 halten.

Der Fußgängersteg wird regelmäßig überprüft, trotzdem kamen erst jetzt die potenziell gravierenden Schäden ans Licht. Einmal im Jahr findet eine Sichtprüfung statt, bei der vor allem die Verkehrssicherheit kontrolliert wird, etwa die Geländer. Alle drei Jahre gibt es eine einfache sowie alle sechs Jahre eine Hauptprüfung. Dann wird die Brücke unter anderem mithilfe eines Hubsteigers genau in Augenschein genommen und untersucht. Die letzte Hauptprüfung habe ein externes Ingenieurbüro turnusgemäß Ende 2014 gemacht, so die Sprecherin. "Der Rost an den Trägern war bereits durch frühere Prüfungen bekannt, allerdings war die Korrosion in den Vorjahren noch nicht so weit fortgeschritten", sagte sie weiter. Erst im Rahmen der Hauptprüfung 2014 sei eine genauere Untersuchung der Schäden angeraten worden. Ob die tatsächlich größer seien, könne erst diese weitergehende Untersuchung zur Statik zeigen.

Diese Woche werden Spezialisten den Fußgängersteg genauer untersuchen. Sie werden die Korrosionsschäden begutachten und anschließend Nachrechnungen zur Tragfähigkeit machen. Reparaturarbeiten muss die Stadt bezahlen, denn sie ist für die Instandhaltung des Stegs zuständig.