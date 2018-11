Zusammen mit Mitarbeitern des Tiefbauamtes und der Baufirma Wolff & Müller nahm Baubürgermeister Bernd Stadel (2.v.r.) zwar auch die per Lkw-Stoß 'vorzeitig abgebaute' alte Straßenlaterne in Augenschein, doch sein Hauptinteresse galt natürlich dem gesamten Baufeld. Foto: pop

Von Werner Popanda

Für die vielen Autofahrer, die den Abschnitt des Harbigwegs zwischen dem Fritz-Grunebaum-Sportpark und der Gregor-Mendel-Realschule gerne zur Durchfahrt nutzten, obwohl auf ihm eigentlich nur Anlieger unterwegs sein dürfen, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Der marode Weg wird saniert. Die schlechte: Hier wird künftig verstärkt kontrolliert.

Wie heftig der Harbigweg in der Tat als Schleichweg missbraucht wird, blieb auch Helga Jahn vom Tiefbauamt nicht verborgen. Bei einer Begehung der Baustelle durch den Ersten Bürgermeister Bernd Stadel berichtete sie, dass der Weg zum Auftakt der Bauarbeiten sowohl im Norden als auch im Süden fast komplett gesperrt wurde. Fast deshalb, weil die Zufahrt zur "VertiGo"-Kletterhalle des Alpenvereins weiterhin möglich ist. Kaum war die Sperrung vollzogen, bildeten sich nach ihren Worten aus beiden Fahrtrichtungen prompt Pkw-Schlangen. Wenn man so will, wird jetzt ausgerechnet das beseitigt, was manchen bislang vielleicht sogar noch davon abgehalten haben könnte, zum Schleichwegfahrer zu werden. Beseitigt wird nämlich eine Fahrbahn, bei der man, so Jahn, "immer wieder versucht hat, sie einigermaßen zu sanieren".

Heraus kam eine Straße, für die Begriffe wie Flickenteppich oder Schlaglochwüste noch heillos untertrieben wären. Unter dem Strich steht denn auch für das Tiefbauamt laut Klaus-Dieter Holzner ein "bisher nicht ortsstraßenmäßig ausgebauter" Fahrweg. Das wird sich durch die im Juni begonnene Straßenerneuerung nachhaltig ändern. Denn wenn die Bauarbeiten Mitte November abgeschlossen sind, wird der Harbigweg neu asphaltiert und neun Meter breit sein.

Drei Meter stehen dann Fußgängern zur Verfügung, sechs dem rollenden Verkehr. Aufgrund der Straßenverbreitung muss sogar ein Kanal, der der Straßenentwässerung und der Entwässerung des Sportzentrums Süd dient, verlegt werden. Da obendrein zehn neue Straßenlampen installiert werden, macht es auch nichts aus, dass eine der alten Lampen am Tag der Begehung von einem rückwärtsfahrenden Lkw umgeknickt wurde.

Ein Vorgang, den Tiefbauamtschef Jürgen Weber schmunzelnd als "vorgezogenen Abbau" bewertete. Nicht abgebaut, sondern im Zuge der Sanierung abgefahren werden gut 100 Sandsteinfindlinge und Granitsteine bis zu einem Durchmesser von drei Metern. Wiederum gesetzt werden 650 Meter Bordsteine aus Naturstein, verlegt werden 330 Meter Rinnenplatten aus Beton und eingebaut werden 3200 Quadratmeter Asphalttragschicht sowie 3200 Quadratmeter Asphaltbeton.

Beim Kanalbau werden unter anderem auf 1600 Quadratmetern Gräben bis in eine Tiefe von vier Metern gebaut und auf einer Länge von 320 Metern Steinzeugrohre verlegt. Möglich gemacht wurde die Sanierung des Harbigwegs durch den Beschluss des Gemeinderates, hierfür außerplanmäßige Mittel in Höhe von 1,1 Millionen Euro bereitzustellen.

"Dringend erforderlich" ist diese nach Angaben der Stadt nicht zuletzt deswegen, weil der "Verkehr zu Fuß, mit dem Rad, dem Auto oder dem Bus hier in den letzten Jahren stark zugenommen hat". Da obendrein ein Gehweg gefehlt habe und auch die Straßenbeleuchtung nur ein Provisorium gewesen sei, seien "besonders in der dunklen Jahreszeit die zahlreichen Kinder und Jugendlichen auf dem Weg zu den Sportstätten durch den Verkehr gefährdet" worden.

Und das wohl auch durch den Schleichverkehr. Deshalb müssen laut Stadel nach der Fertigstellung des Harbigwegs "Schwerpunktkontrollen her". Ansonsten würde das Ganze ja auf einen "Fluch der guten Tat" hinauslaufen.