Kaz. Seinen 65. Geburtstag hätte der Deutsch-Amerikanische Frauenclub (DAFC) gerne ganz entspannt gefeiert. Doch wegen der angespannten politischen Lage in den USA sagten Redner von amerikanischer Seite reihenweise ab. Selbst die US-Jazz-Combo aus Wiesbaden durfte nicht auftreten, auf die Schnelle sprang das "Piano Four" aus Schriesheim ein, um das Dinner im Leonardo-Hotel in Kirchheim musikalisch zu begleiten. "Nachdem die Amerikaner abgezogen sind, halte ich meine Rede auf Englisch, damit ihr die Sprache nicht verlernt" scherzte Gary Bautell, Verbandspräsident des Clubs in seinem Grußwort. Nicht ohne an andere große Ereignisse aus dem Jahr 1948 zu erinnern - etwa an die "Luftbrücke", durch die Berlin von Flugzeugen aus mit Lebensmitteln versorgt wurde, oder an den Marshallplan als Wiederaufbauprogramm für Westeuropa.

Beim DAFC herrscht ein reger demokratischer Wandel. Derzeit stehen Ingrid Buwing als Präsidentin und Karin Lister als Stellvertreterin an der Spitze. In der Öffentlichkeit ist der DAFC vor allem durch den Pfennigbasar präsent. Dieser wird Anfang des Jahres wieder im Bürgerhaus Emmertsgrund über die Bühne gehen. Nicht nur dazu wünschte OB Eckart Würzner "all the best". Für ihn ist der Club "etwas ganz Spezielles" und eine Gemeinschaft mit viel Verantwortungsgefühl für Soziales, der für diese Sache auch immer gekämpft hat.

Und wie war das früher mit dem amerikanischen Lebensgefühl mitten in Heidelberg? Wie mehrfach berichtet, soll davon auch nach Abzug der Amerikaner etwas erhalten werden. Das gilt auch für den Pfennigbasar als "Charity-Event". Zur DAFC-Geburtstagsfeier kamen um die 80 Gäste. Darunter auch drei Austauschstudentinnen: Aubrey Toole aus Florida weilt für ein Jahr in Deutschland, Fenja Steermann und Sandra Schmidt haben gerade einen USA-Aufenthalt hinter sich. Ulla Steinbrenner-Müller nimmt alljährlich Bewerbungen für die Stipendien entgegen. Zu den Ehrengästen bei der Geburtstagsfeier gehörte der SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Binding, sein CDU-Kollege Karl A. Lamers übermittelte ein Grußwort und entschuldigte sich dafür, nicht persönlich anwesend sein zu können. Vielleicht schafft er es ja wieder zum nächsten Pfennigbasar.