Das umstrittene Plakat, aufgenommen bei der CDU-Geschäftsstelle in Heidelberg. Foto: Dorn

hob. Für die einen ist es Satire, für die anderen eine Geschmacklosigkeit. Die Rede ist von einem Plakat des Politgrafikers Klaus Staeck, das im Bundestagswahlkampf bereits für einigen Wirbel sorgte. Es zeigt Angela Merkel, wie sie Bayern-Präsident Uli Hoeneß zum Sieg des Championsleague-Finales gratuliert. Darüber steht "Glückwunsch Uli! - Wir Steuern das schon". Kein Parteienlogo ist darauf abgebildet.

Seit einigen Tagen hängen einige dieser Plakate im Stadtgebiet. Das Rätsel, wer sie anbringen ließ, ist schnell gelüftet. "Es handelt sich um ein Wahlplakat der SPD, und die Werbung wurde vom Bürgeramt genehmigt", teilt eine Stadtsprecherin auf Anfrage mit. Um die Inhalte kümmere sich die Stadt nicht. "Wir haben die Plakate aufgehängt, weil wir die Satire gut finden", bestätigt Norbert Theobald, Pressereferent des SPD-Bundestagsabgeordneten Lothar Binding. Es gehe nicht darum, Fans des FC Bayern München zu beleidigen, sondern um das Thema Steuerhinterziehung. Anhand dieses Plakats könne man mit den Wählern sehr gut über die Steuerpolitik der Bundesregierung diskutieren. Und letztendlich, so Theobald, habe Wahlkampf auch immer etwas mit Provokation zu tun.

100 Staeck-Poster hat die SPD in Heidelberg anbringen lassen. Eines hängt gegenüber der CDU-Geschäftsstelle in Wieblingen, ein anderes am Finanzamt. CDU-Kreisgeschäftsführer Peter Seufert bleibt trotzdem ganz gelassen. "Mich persönlich stört das Plakat überhaupt nicht." Bei einer Internetumfrage hätten es 70 Prozent der Teilnehmer als geschmacklos bewertet. Daher habe die SPD damit ein Eigentor geschossen.