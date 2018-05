Von Sebastian Riemer

Vor zehn Tagen im Kulturausschuss hatte Ingrid Wolschin schon vage Andeutungen gemacht. Die Geschäftsführerin des Karlstorbahnhofs sagte ausgerechnet in jener Sitzung, in der es um die existenzielle Erweiterung ihres Hauses ging: "Wir werden in diesem Jahr den wichtigsten Preis in unserer Geschichte bekommen." Nun ist die Katze aus dem Sack: Es ist der in diesem Jahr erstmals vergebene "Spielstättenprogrammpreis Rock, Pop, Jazz". Kulturstaatsminister Bernd Naumann ehrte damit in Hamburg bundesweit 55 Spielstätten, die sich ein Preisgeld von insgesamt 870 000 Euro teilen.

Der Karlstorbahnhof bekam den Preis für sein kulturell herausragendes Livemusikprogramm 2012 in der Kategorie für "Spielstätten mit durchschnittlich einer Livemusikveranstaltung pro Woche in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen". Die Jury mit neun Größen der deutschen Musikbranche zeichnete in derselben Kategorie auch die Brotfabrik in Frankfurt und den Jazzclub in Karlsruhe aus. Damit verbunden ist ein Preisgeld von 15 000 Euro. "Wir sind stolz und glücklich", sagt Ingrid Wolschin. "Der Preis stellt einmal mehr die hohe Qualität unserer Arbeit unter Beweis und spornt uns an, unser Programm in alle Richtungen stetig weiterzuentwickeln."

Auch Programmmacher Martin Müller freut sich über die bundesweite Anerkennung: "Wir bemühen uns stets, zukunftsweisende und noch unbekannte Künstler nach Heidelberg zu holen, bevor ihre Verpflichtung schwierig und unbezahlbar wird." So habe vergangenes Jahr etwa das musikalische Multitalent Jarle Bernhoft "bei uns wohl eines seiner letzten kleinen Clubkonzerte" gegeben. Inzwischen begeistere der Norweger ein breites Publikum in großen Hallen.

Die Auszeichnung ist ein Pfund, mit dem Wolschin im Gemeinderat in Sachen Erweiterung wuchern kann. Die Umsetzung des Siegerentwurfs einer Machbarkeitsstudie zur Erweiterung würde 11,2 Millionen Euro kosten. Davon müsste die Stadt rund sechs Millionen Euro tragen, der Rest könnte über Landeszuschüsse gedeckt werden. SPD und GAL hatten im Kulturausschuss wegen der hohen Kosten sogar beantragt, einen Ersatzstandort für den Karlstorbahnhof prüfen. Der Antrag wurde abgelehnt. Stattdessen beschloss das Gremium, alle Möglichkeiten der Kostenreduzierung zu prüfen.

Der Karlstorbahnhof wird bei Publikum und Künstlern seit Jahren stetig beliebter. Doch ausgerechnet im preisgekrönten Jahr 2012 kamen mit 110 000 Zuschauern rund 10 000 weniger als im Vorjahr. Der erste Rückgang seit 2006 ist wohl einer neuen Verordnung geschuldet, laut der bei Konzerten im großen Saal nur noch für 220 Zuschauer bestuhlt werden darf. Viele Künstler würden laut Wolschin gerne in ihrem Haus auftreten, erwarteten aber ein größeres Publikum. Sie warnt seit Langem: "Die Programmqualität können wir nur halten, wenn wir die Kapazitäten erweitern."