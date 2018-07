Heidelberg. Wegen des Internationalen Rollstuhlmarathon kommt es heute, 7. Juni, zu einigen Sperrungen und Umleitungen.

Die Strecke beginnt in der Neuenheimer Uferstraße unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke. Über die Uferstraße geht es durch die Jahnstraße - Ernst-Walz-Brücke – Vangerowstraße – Iqbalufer auf die B 37 entlang des Neckars bis Neckargemünd. In Neckargemünd führt die Route über die Friedensbrücke auf die nördliche Neckarseite und dann zurück in Richtung Heidelberg über Ziegelhausen bis zur Ernst-Walz-Brücke.

Die Uferstraße zwischen Jahnstraße und Neuenheimer Landstraße ist im Start- und Zielbereich seit 8 Uhr voll gesperrt. Ab 10 Uhr wird der Verkehr von Heidelberg in Richtung Neckargemünd über die B 37 abgewickelt. Der Verkehr aus Neckargemünd nach Heidelberg über die L 534 auf die Theodor-Heuss-Brücke umgeleitet. Auf der Strecke werden während der Veranstaltung zahlreiche Ampeln abgeschaltet, der Verkehr wird durch die Polizei und eingesetzte Ordner geregelt.

Ende der Veranstaltung ist voraussichtlich um 16 Uhr. (pol)