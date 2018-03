bik. Vollkommen verrückte Wochen hat die Notfallambulanz im Heidelberger Universitätsklinikum hinter sich. Täglich mussten 40 bis 60 Patienten versorgt werden. Erst seit zwei Tagen, so Prof. Peter Nawroth als für die Notfälle zuständiger Ärztlicher Direktor, flache der enorme Zulauf ab. "Gestern und heute war es deutlich entspannter hier."

Es ist nicht nur die Grippewelle, die die Kranken reihenweise in die Notaufnahme brachte. Es waren auch sehr viele alte Patienten, die unter mehreren Erkrankungen gleichzeitig litten, die mit Durchfall, Herzinfarkt, Lungenembolie, Lungenentzündungen und Immunschwäche auftauchten. "Teilweise saßen 15 bis 20 Leute gleichzeitig in der Notaufnahme", sagte Nawroth, "unsere Kardiologen mussten sogar Routinepatienten absagen, um den Andrang bewältigen zu können." Viele Menschen seien so krank gewesen, dass ihr Fall tatsächlich nichts für den Hausarzt gewesen wäre. "Ihnen ging es wirklich schlecht", sagte er. Warum der Zulauf in den letzten Wochen so groß war, dass sogar Patienten aus Mainz oder Mannheim vorsprachen, konnte der Mediziner nur vermuten. Möglicherweise hätten andere Krankenhäuser Patienten wegen Überfüllung und erkranktem Personal nicht annehmen können. Das Heidelberger Universitätsklinikum hat allein aufgrund seiner Größe da bessere Möglichkeiten. So sei zwar beispielsweise im Zentrallabor die Hälfte der Mitarbeiter krankgemeldet gewesen, "doch wir konnten dafür letzte Woche Mitarbeiter vom Speziallabor abziehen", erklärte Nawroth.

Überhaupt lobte er die großartige Leistung von Ärzten und Pflegekräften, die sich um die Patienten und deren Angehörige kümmerten. "Wenn das nicht so wunderbar funktionieren würde, wäre die Situation völlig aus dem Ruder gelaufen", sagte auch Isolde Betke, die Leiterin des Pflegedienstes, auf RNZ-Anfrage. Für die Patienten, da waren sich Isolde Betke und Peter. Nawroth einig, war die überfüllte Notaufnahme nicht schön: Auf den Stationen musste schnell entlassen werden, Kranke lagen schon mal eineinhalb Tage lang auf dem Flur, oder es blieben ihnen nur die Liegen der Notaufnahme. "Wir hoffen sehr, dass die Patienten Verständnis für die Engpässe hatten", erklärte Prof. Nawroth gestern.