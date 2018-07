hö. Die Anwohner im Rohrbacher Eichendorff-Forum lassen im Widerstand gegen den Werbeturm des neuen Rewe-Centers nicht locker. Sie begrüßen es zwar, dass der rot leuchtende Mast ab 21 Uhr ausgeschaltet wird und dass die Stadt bald Helligkeitsmessungen vornimmt. Allerdings ärgern sie sich immer noch über die schieren Dimensionen des fast 20 Meter hohen Pylone, der ihrer Meinung nach zu sehr das westliche Rohrbach und die nun geräumten US-Flächen - die die Stadt ja entwickeln will - dominiert.

Alexander Holzwarth fragt im Namen der Anwohner, ob die Größe des Turms einem Nahversorgungszentrum angemessen sei - man sei ja keine Tankstelle an der Autobahn (und auch kein überregionales Einkaufszentrum). Aus anderen Stadtteilen wurde Holzwarth zugetragen, dass man dort ähnliche Pylone bei anderen Rewe-Märkten befürchtet, Rohrbach wäre also nur ein "Pilotprojekt". Zumal so etwas ja auch leicht zu genehmigen sei.

Da nun "das Helligkeitsproblem gelöst und der Turm ansonsten genehmigt" sei, befürchten die Anwohner, dass nun Stadt und Investor meinen, ihnen genug entgegengekommen zu sein. Aber deren Forderung geht noch viel weiter: Der Turm soll, so sagt Alexander Holzwarth, entweder ganz abgebaut oder "erheblich gekürzt" werden.