Von Denis Schnur

Es ist fünf Jahre her, dass sich Kenan Arslan einen großen Fernseher gekauft hat. Jetzt ist das gute Stück hin. Es kommt Ton, aber das Bild bleibt schwarz. Trotzdem will Arslan den Fernseher nicht wegwerfen: "Das wäre doch schade!" Stattdessen will er versuchen, ihn zu reparieren, nur alleine traut er sich nicht. Über einen Freund hat er vom "Repair-Café" im Treff am Turm gehört - dort will er sich Hilfe holen.

Sabine Stellmacher und ihr Mann Ivo Richter organisieren die Veranstaltung einmal im Monat. Das Prinzip ist einfach: Der Treff steht als Raum zur Verfügung, Richter und Stellmacher, die nebenan wohnen, stellen Werkzeug, Kleber, Nähmaschine und was sonst noch gebraucht wird, und mehrere Bekannte kommen mit ihrem Fachwissen hinzu. Dann schrauben Besitzer und Helfer gemeinsam an den kaputten Dingen herum und versuchen, zu retten, was zu retten ist. Dafür zahlt jeder nur einen Euro für die Nutzung des Treffs.

Richter ist eigentlich Maschinenbauingenieur. Seit seiner Jugend werkelt er als "Hobbyelektroniker" und hat schon an allem Möglichen herumgeschraubt. Die Idee für das Café hatten er und seine Frau gemeinsam. "Wir haben von dem Konzept gelesen und wollten das auch testen", erzählt er, während er an einem LCD-Bildschirm herumschraubt. Anfangs seien hauptsächlich Nachbarn gekommen, mittlerweile aber immer mehr Menschen aus der ganzen Stadt. Die bringen verschiedenste Dinge mit: "Heute haben wir schon einen CD-Player, einen Klarinettenkoffer und einen Wasserkocher repariert."

Auch der LCD-Monitor ist leicht wieder zum Laufen gebracht. Richter zieht ein Bauteil von der Platine: "Das ist ein Elektrolytkondensator", erklärt er. Und der ist ausgebeult und kaputt. "Oft liegt es an Kleinigkeiten. Die Firmen verbauen zu billige Kondensatoren", schimpft er und tauscht ihn aus. Die Reparatur dauert keine 30 Minuten, und das Ersatzteil kostet weniger als einen Euro. Wenig, wenn man bedenkt, wie viele Geräte mit ähnlichem Schaden im Müll landen.

Schwieriger ist es bei Arslans Fernseher. In einem Nebenraum stehen er und zwei Helfer an dem Gerät. Als Richter hinzukommt, entdeckt er auch hier einen kaputten Kondensator. "Aber das heißt nicht, dass es nur daran liegt." Während er das Teil ausbaut und nach einem anderen sucht, erklärt er genau, was er tut. "Ziel ist es ja, dass die Leute lernen, wie leicht man manches reparieren kann." Vorsicht sei lediglich bei Geräten mit hoher Spannung und sicherheitsrelevanten Teilen geboten. "Da trauen wir uns auch nicht ran."

Während die anderen schrauben, kümmert sich Stellmacher um Kaffee und Kuchen, die neben dem Werkzeug genauso zu dem Veranstaltungskonzept gehören. Sie ist mit der Entwicklung des "Repair-Cafés" zufrieden. Bisher kämen die meisten Besucher mit kaputten Elektrogeräten, aber eigentlich könne man alles mitbringen, was den Versuch einer Reparatur wert sei. Vom Fahrrad bis zur zerrissenen Jeans.

An diesem Morgen kommt das Team bei Arslans Fernseher leider nicht weiter. Nicht weil es an Sachverstand mangelt, sondern an Ersatzteilen. Es fehlt an weiteren Kondensatoren.

Info: Das nächste "Repair-Café" ist am morgigen Samstag, 15. Februar, im Treff am Turm, Franz-Kruckenberg-Straße 54, von 10 bis 13 Uhr.