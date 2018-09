Von Holger Buchwald

Heidelberg: Die Finanzen sind gesichert, die Universität ist bei den Studienbewerbern so beliebt wie nie. Doch was kommt nach der Landtagswahl? Und wird die Ruperto Carola den Rechtsstreit um die Straßenbahn ins Neuenheimer Feld gewinnen? Im RNZ-Interview zeigt sich Rektor Bernhard Eitel optimistisch.

Fünf Jahre Grün-Rot - was überwiegt aus dieser Zeit: Das Positive oder das Negative?

In Wahlkampfzeiten will ich mich nicht in die Parteipolitik einmischen. Aber eines stellen wir fest: Mit Theresia Bauer haben wir eine sehr verlässlich agierende und der Wissenschaft zugewandte Ministerin, die in den vergangenen Jahren auch über die baden-württembergischen Landesgrenzen hinaus enorm an Einfluss und Ansehen gewonnen hat.

Ihr ist auch der neue Hochschulfinanzierungsvertrag zu verdanken. Ein Streitpunkt war aber, dass ein Großteil der Qualitätssicherungsmittel, die nur unter Mitwirkung der Studenten eingesetzt werden können, in die Grundfinanzierung der Universitäten überführt wurde. Hat sich die Aufregung gelegt?

Ich denke schon. Nachdem sich der Rauch verzogen hat, sehen die Institute immer klarer, dass der Hochschulfinanzierungsvertrag die Bedingungen langfristig verbessert. Natürlich bringt so eine Umstellung auch erst einmal Schwierigkeiten mit sich. In der Tat haben die Institute ja jetzt weniger Qualitätssicherungsmittel für die Lehre zur Verfügung. Insgesamt kommt an der Universität jetzt aber mehr Geld an und wir können viel besser planen.

Das heißt, verkürzte Öffnungszeiten der Bibliotheken, weniger Tutorien, all das sehen sie nicht auf die Studenten zukommen?

Ich finde, man muss es umgekehrt sehen. Durch die Studiengebühren und später durch die Qualitätssicherungsmittel bekamen die Institute dezentral mehr Geld. Im zentralen Universitätshaushalt standen dagegen unter anderem durch die gestiegenen Energiekosten immer weniger Mittel zur Verfügung. Das führte vor anderthalb Jahren zu einem Defizit von zwölf Millionen Euro. Wir sprechen hier von der Größenordnung einer ganzen Fakultät. Ohne Hochschulfinanzierungsvertrag und mehr Geld für die Grundfinanzierung hätten wir daher ganze Institute schließen müssen. Stellen Sie sich einmal die Resonanz vor, wenn das so gekommen wäre. Ich glaube, auch wenn wir dezentrale Mittel in den zentralen Haushalt überführt haben, können wir immer noch eine hervorragende Ausbildung anbieten.

Zuletzt gab es von der Initiative "Offene Uni" die Kritik, die Universität würde sich zu wenig in der Flüchtlingskrise engagieren. Was sagen Sie dazu?

Man muss zwei Dinge unterscheiden: Es gibt unglaublich viel Engagement für Flüchtlinge an der Universität: Sprachkurse, aber auch medizinische und juristische Hilfe. Es stimmt jedoch, dass noch nicht so viele zusätzliche Flüchtlinge hier studieren. Das liegt auch daran, dass es an den Voraussetzungen fehlt. Die Flüchtlinge müssen viele bürokratische Hürden nehmen. Da geht es um die Anerkennung von Berufsabschlüssen und Studienleistungen. Und sie müssen sprachlich ausgebildet werden. Das braucht seine Zeit. Wir erwarten, dass in den nächsten zwei bis fünf Jahren viele Flüchtlinge an den baden-württembergischen Hochschulen ihr Studium aufnehmen werden. Was das ehrenamtliche Engagement und die Aktivitäten der Universität angeht, haben wir eine Task-Force gebildet, die Hilfe und Unterstützung koordiniert und regelt.

Vor gut anderthalb Jahren haben Sie die Zusammenarbeit mit der Stadt gelobt. Sie sei viel besser geworden. Wie sieht es heute aus?

Grundsätzlich ist unsere Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Gemeinderat gut. Wir haben einen Konflikt - den um die Straßenbahn im Neuenheimer Feld. Den kann man nicht wegdiskutieren. Aber auf den anderen Feldern arbeiten wir problemlos und oft auch sehr erfolgreich zusammen.

Am 9. März trifft man sich im Streit um die Campus-Bahn vor dem Verwaltungsgerichtshof. Haben Sie sich die jüngsten Änderungen zum Planfeststellungsbeschluss, die das Regierungspräsidium vor Kurzem genehmigt hat, schon angeschaut?

Wir haben das geprüft, alles weitere macht unser Rechtsanwalt. Eines muss ich aber hier klarstellen: Wir führen keine Vergleichsverhandlungen, sondern warten jetzt das Urteil ab und werden die Auffassung des Gerichts respektieren.

Uni und Stadt arbeiten auch in der Internationalen Bauausstellung zusammen. Was bringt die IBA für die Uni Heidelberg?

Wenn es gelingt, über die IBA das Verständnis für Wissenschaft und Forschung zu stärken und die Bedeutung der wissenschaftlichen Einrichtungen für den Wohlstand und die künftige Entwicklung der Stadt klarzumachen, dann bringt sie sehr viel. Die wissenschaftlichen Einrichtungen prägen diese Stadt. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass das in Heidelberg gar nicht so gesehen wird. Man sieht vor lauter Wald die Bäume nicht mehr. Wenn die Einsicht in der Stadtgesellschaft, dass hervorragende Wissenschaft auch gute Standortbedingungen braucht, gestärkt wird, ist das neben Anderem ein wichtiges zusätzliches Resultat der IBA.