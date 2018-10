Von Steffen Blatt

Anfang Dezember hat die US-Armee die Campbell Barracks und Mark Twain Village in der Südstadt endgültig geräumt und an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) übergeben. Am morgigen Freitag kann sich die Heidelberger Bevölkerung bei einer Begehung selbst ein Bild des ehemaligen Kasernengeländes machen. Ab 13.15 Uhr werden stündlich geführte Rundgänge angeboten, Treffpunkt ist in der Mitte des Paradeplatzes.

Zusätzlich können das Torgebäude und der Ballsaal in den Stallungen auch von innen besichtigt werden. Im Ballsaal befindet sich das Besucherzentrum, dort können Pläne und Informationen eingesehen werden. Ansprechpartner der Stadt und der Bima stehen für Fragen zur Verfügung. Das nicht barrierefreie Torgebäude kann nur im Rahmen von Führungen besichtigt werden, die etwa alle 30 Minuten stattfinden. Der Zugang auf das Gelände erfolgt über das Tor an der Rheinstraße durch den Park mit der Kommandantur und der Generalsvilla. Spätester Einlass auf die Fläche und letzte Begehung der Gebäude ist um 16.30 Uhr. Die Campbell Barracks werden um 17 Uhr geschlossen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Begehung erfolgt auf eigene Gefahr.

Besuchern, die nicht in unmittelbarer Nähe wohnen, wird empfohlen, mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Nahverkehr anzureisen, da es nur begrenzt Parkmöglichkeiten östlich der Römerstraße gibt. Das Gelände ist mit den Straßenbahnlinien 23 und 24 (Haltestelle Rheinstraße) oder der Buslinie 29 (Haltestelle Saarstraße) zu erreichen.

Bei der Planung für die Nachnutzung der ehemaligen US-Flächen (Konversion) können die Bürger mitreden. Das nächste Forum findet am Dienstag, 25. Februar, ab 17.30 Uhr im Helmholtz-Gymnasium statt. Dann wird weiter am Masterplan für das Südstadt-Areal gearbeitet, der aus dem Nutzungskonzept hervorging, das der Gemeinderat im Juli 2013 beschlossen hat. Der Plan war bereits beim letzten Bürgerforum am 22. Oktober 2013 Thema, damals ging es um die zukünftige Gestaltung der Römerstraße, die Verkehrsanbindung der neuen Quartiere und die Freiraumplanung. Am 25. Februar stehen weitere Bausteine wie Wohnen und Energie auf der Agenda.

Auch die Stadt und die Bima sind seit der Freigabe in den Campbell Barracks und in Mark Twain Village unterwegs. Die Stadt will zunächst alle Konversionsflächen kaufen und sie dann an Investoren und Projektentwickler weitergeben. Beide Partner haben sich verpflichtet, bei der Wertermittlung der einzelnen Viertel zusammenzuarbeiten, damit die finanziellen Vorstellungen am Ende nicht meilenweit auseinanderliegen. So wird etwa ein gemeinsam beauftragter Gutachter den Prozess begleiten.