Sie wollen Mut machen. Vom 23. August an radeln 45 junge Erwachsene, die als Kinder oder Jugendliche an Krebs erkrankt waren, von Saarbrücken nach Freiburg. Auf der einwöchigen "Regenbogenfahrt" besuchen sie Behandlungszentren für krebskranke Kinder, unter anderem in Heidelberg und Mannheim, um den jungen Patienten zu zeigen: "Wir haben es geschafft, und das könnt Ihr auch." Beim HeidelbergMan-Triathlon am Sonntag starten einige der Teilnehmer im Staffelwettbewerb, um für die Aktion Werbung zu machen. Hintergrund Sperrungen Wenn am Sonntag der HeidelbergMan-Triathlon stattfindet, sollten Autofahrer die Innenstadt, den Schlossberg und den Königstuhl meiden. Zur Sicherheit der Triathleten sind viele Straßen von etwa 8 bis 12.30 Uhr halbseitig oder komplett (auch für Radfahrer) dicht. Die B 37 ist zwischen 8.45 und 10 Uhr im Bereich vom Karlstor bis "Am Brückentor" betroffen, Busse können bis zum [+] Lesen Sie mehr Sperrungen Wenn am Sonntag der HeidelbergMan-Triathlon stattfindet, sollten Autofahrer die Innenstadt, den Schlossberg und den Königstuhl meiden. Zur Sicherheit der Triathleten sind viele Straßen von etwa 8 bis 12.30 Uhr halbseitig oder komplett (auch für Radfahrer) dicht. Die B 37 ist zwischen 8.45 und 10 Uhr im Bereich vom Karlstor bis "Am Brückentor" betroffen, Busse können bis zum Neckarmünzplatz fahren. Komplett gesperrt werden ab 8 Uhr die Uferstraße ab Lutherstraße in Richtung Osten und zwischen 9.30 und 12.30 Uhr folgende Straßen: Karl-Theodor-Brücke, Steingasse, Marktplatz, Hauptstraße, Oberbadgasse, Bremeneckgasse, Neue Schlossstraße, Graimbergweg, Schlosswolfsbrunnenweg, Molkenkurweg, Klingenteichstraße, Johannes-Hops-Weg, Speyererhofweg, Saupfercheckweg, Unterer St. Nikolausweg, Gaiberger Weg, Drei Eichen Weg, Königstuhlweg, Chaisenweg, Kohlhöferweg und Gaiberger Weg. Von 10 bis 14 Uhr ist die östliche Brückenkopfstraße zwischen Neuenheimer Landstraße und Bergstraße dicht.

Einer von ihnen ist der 28-jährige Patrick Schulz aus Fichtenberg bei Schwäbisch Hall. Als er sechs Jahre alt war, bekam er die niederschmetternde Diagnose: Blutkrebs. In der Heidelberger Uniklinik bekam er 1992 Bestrahlung und Chemotherapie. Nach einem Rückfall zwei Jahre später wurde ihm in Tübingen Knochenmark transplantiert, danach hatte er den Krebs besiegt.

"Mir hat meine Familie damals viel Kraft gegeben", erzählt Schulz. Und nicht nur in Kliniken wurde ihm geholfen. Die Schulzes nahmen auch an Familienseminaren teil, die Gabriele Geib organisierte - ein Engagement, aus dem später das Waldpiratencamp entstand, das heute im Rohrbacher Wald oberhalb des Bierhelder Hofs seinen Standort hat. Als Schulz 1999 beim ersten Camp dabei war, fand es noch in Spechbach auf einem Sportplatz statt. Seit dem war er schon mehrmals als Betreuer bei den Freizeiten für krebskranke Kinder und ihre Geschwister dabei. "Es ist toll zu sehen, wie die Kinder dort wieder Kraft tanken", sagt Schulz.

Neben den Uniklinika Mannheim und Heidelberg ist am 24. und 25. August auch das Waldpiratencamp eine Station der Regenbogenfahrt, die von der deutschen Kinderkrebsstiftung und weiteren Sponsoren finanziert wird. "Die Kinder freuen sich immer über die Abwechslung, wenn wir bunten Gestalten kommen", berichtet der 28-Jährige. Zum vierten Mal fährt er jetzt bei der Tour mit, in diesem Jahr sind rund 600 Kilometer zu bewältigen. Beim HeidelbergMan übernimmt Schulz in seiner Staffel den Lauf, besonders trainiert hat der Hobbysportler dafür nicht. Er wird es schaffen, denn auch für den Triathlon gilt, was auf den Armbändern steht, die die Regenbogenfahrer den jungen Krebspatienten schenken: "Eins werde ich nie tun: aufgeben."

Info: www.regenbogenfahrt.de