Von Philipp Neumayr

Es ist wieder da. Das Politische drängt mit aller Macht zurück in den Alltag. Der SPD und den Grünen fliegen neue Mitglieder regelrecht zu, während allerorts Menschen auf die Straße gehen, um für ihre Rechte und die Demokratie einzutreten. Auch in der Heidelberger Volkshochschule (VHS) hat das Politische ab sofort seinen festen Platz. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "20/40 - Politisches am Donnerstag" gehen Politikwissenschaftler, Künstler und Journalisten aktuellen Fragen auf den Grund. Zur Premiere nahmen sich Professor Frank Decker und der freie Journalist Bernhard Schmid im gut gefüllten Saal der VHS des grassierenden Rechtspopulismus an.

"Das Phänomen des Rechtspopulismus ist mittlerweile fast überall in der westlichen Welt auf dem Vormarsch und damit längst nicht mehr nur eine Randerscheinung", warnt Decker. Der Politologe der Universität Bonn beschäftigt sich seit Längerem mit dem Schlagwort, das derzeit in aller Munde und zugleich "äußerst wertgeladen" ist. Entgegen der eigentlichen Bedeutung zeige sich das Wesen des Populismus für Decker darin, möglichst unpopuläre Positionen zu vertreten. "Er ist damit alles andere als auf den mehrheitlichen Willen des Volkes gerichtet - auch wenn seine Vertreter gerade das für sich in Anspruch nehmen."

Woher aber kommt dieses Gespenst, das derzeit in so vielen Ländern umgeht? Der Wissenschaftler macht hierfür in erster Linie drei Gründe aus: Zum einen befänden sich etliche Staaten in einer veritablen Identitätskrise. "Die Frage nach dem Wir ist heutzutage aktueller denn je", so Decker. Dazu kämen soziale Probleme, ein starker Gegensatz zwischen Stadt und Land sowie wirtschaftliche Verteilungskonflikte zwischen Eliten und dem Rest. "Für einen Großteil der Bürger funktioniert das einstige Aufstiegsversprechen, das noch für die eigene Elterngeneration galt, nicht mehr."

Und drittens: Die politische Repräsentation ist in der Krise. Das, behauptet Decker, liege in erster Linie an Entwicklungen wie dem islamistischen Terrorismus, der Finanz- und der Eurokrise sowie den jüngsten Flüchtlingsmigrationen.

Wachsende Ungleichheit, Ressentiments gegen Ausländer und die Suche nach der eigenen Identität: All das gibt es seit einiger Zeit auch in Frankreich. In rund einem Monat wählt die "Grande Nation" einen neuen Präsidenten. Oder aber eine neue Präsidentin. Denn mit Marine Le Pen kämpft bekanntermaßen auch die Vorsitzende des Front National (FN) um das Amt im Élysée-Palast - und damit die Chefin einer Partei, "die sich den heutigen Bedingungen gemäß als neofaschistisch bezeichnen lässt", wie Bernhard Schmid sagt. Der deutsche Jurist und Autor wohnt seit mehreren Jahren in Paris und setzt sich dort unter anderem mit dem Aufstieg des Front National auseinander. Die aktuelle Stärke der Partei führt er vor allem auf die desolate Regierungsbilanz von François Hollande und schwächelnde Republikaner zurück. Auch wenn er der Spitzenkandidatin der rechtsextremen Gruppierung letztlich keine allzu großen Chancen auf den Wahlsieg einräumt, so ist er sich der Konsequenzen einer möglichen Präsidentin Le Pen durchaus bewusst: "Es wird eine weitere Schicksalswahl für die Existenz der Europäischen Union."

Was also tun gegen den Erfolg von Personen wie Le Pen, Wilders, Hofer oder Höcke? Wie dem Rechtspopulismus begegnen? Experte Decker ruft zur Gelassenheit auf: "Wir dürfen dem Ganzen nicht zu sehr auf den Leim gehen." Das bedeute zum einen: Nicht bei jeder Gelegenheit die Moralkeule schwingen. Und zum anderen: Nicht auf jedwede Form der Provokation reagieren. "Entscheidend ist, dass wir dem Rechtspopulismus seine argumentative Grundlage entziehen." Dass sich das aber nicht von heute auf morgen bewerkstelligen lasse, sei auch klar. Denn wie habe schon der alte Max Weber so trefflich formuliert? "Die Politik bedeutet ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich."