Von Nils Herzog

Seinen eigenen Abfall selbst wegräumen? Das war für die meisten der gut 1000 Jugendlichen, die gestern auf der Neckarwiese zusammenkamen, kein Thema. Wie jedes Jahr ist das grüne Flussufer schon zur Mittagszeit völlig zugemüllt. Und natürlich gab es auch wieder Alkoholleichen - in etwa so viele wie in den letzten Jahren auch. Alles in allem war es für die Polizei ein Einsatz wie nach dem Ende der Realschulprüfungen in den letzten Jahren auch. Immerhin blieb es friedlich, die Wiese musste nicht, wie 2009, spektakulär geräumt werden. Allerdings kamen gestern mehr als sonst - vor allem aus dem Umland und weniger aus Heidelberg selbst, wie die RNZ erfuhr, die sich gestern vor Ort umhörte.

"Auf der Neckarwiese feiern, ist Tradition", erzählt Tim aus Sinsheim. Und das den ganzen Tag. Bei manchen waren die Prüfungen schon um halb zehn rum, die ersten waren schon eine halbe Stunde später auf der Neckarwiese. Flankiert wurden die Teenager dabei von Polizei und Rotem Kreuz. Trotz des großen Ansturms blieb es aber friedlich. Dafür sorgte auch der Jugendgemeinderat um Mahmoud Butt, der vor Ort bereitstand: "Wir wollen verhindern, dass die Feier eskaliert." Die Schüler würden "auf uns besser reagieren als auf die Polizei". Auch bei der Alkoholkontrolle an der Treppe zur Neckarwiese halfen Butt und sein Team.

Sie wollten verhindern, dass die Schüler harten Alkohol und unnötige Verpackungen auf die Wiese brachten. Eine Sisyphosaufgabe: Schon um die Mittagszeit lagen Papier, Verpackungen, aber vor allem leere Flaschen überall verstreut. "Es ist ja nur einmal im Jahr", erklärten die Schüler den sorglosen Umgang mit den Partyüberresten. "Das macht die Stadt", findet Marie aus Walldorf. Ähnlich unbekümmert war auch die allgemeine Stimmung: Die Prüfungen seien "locker easy" - offenbar ein neues Modewort - gewesen, nur bei Mathe, da war "die Zeit einfach zu kurz", so der Tenor.

Nur die Polizei verdarb gelegentlich den Spaß: "Wir wollen keinen Stress machen, sondern einfach Spaß haben", sagte Lisa von der Otto-Graf-Realschule in Leimen. Die Jugendlichen hatten zum großen Teil kein Verständnis dafür, dass die Beamten nach Schnaps und Co. kontrollieren und "sogar mit Hunden herumlaufen". Jana aus Leimen meinte: "Die Polizei stört. Wenn etwas passiert, könnten wir doch den Notruf wählen." Aber es gab auch andere Stimmen: Tim aus Sinsheim hatte kein Problem: "Die machen nur ihre Arbeit".

Die Beamten waren nicht vor Ort, "um die Feiernden zu kriminalisieren", so Polizeisprecher Norbert Schätzle: "Es geht uns um den Jugendschutz." Und da gab es einiges zu tun: Etwa 40 Flaschen konfiszierten die Ordnungshüter. Doch auch die Beamten konnten nicht verhindern, dass das Verbot "scharfer Sachen" umgangen wurde: Junge Erwachsene brachten das den Schülern, die im Schnitt 16 Jahre alt waren, auf die Wiese mit: "Ich habe eine Frau gesehen, die sieben Flaschen Wodka in ihrer Tasche hatte", berichtete ein Schüler. Passenderweise griffen die Schüler die Sauferei auf ihren T-Shirts auf, indem sie keck ihren Absch(l)uss" ankündigten.

Es dauerte nicht lange, bis die ersten im Zelt des Roten Kreuzes landeten. Vier Feiernde mussten sogar in die Klinik gebracht werden. Es gab aber auch welche, die ganz auf Alkohol verzichteten. "Ich muss später noch arbeiten", sagte eine Schülerin, andere wollten später noch ins Training.