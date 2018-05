if. Die Sozialdemokraten erklären sich, SPD-Stadträtin Karin Werner-Jensen behauptet, Dinge nicht gesagt zu haben, die am Samstag in der Rhein-Neckar-Zeitung standen, und die Freien Wähler sind nur "fassungslos". Es geht darum, dass der Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstagabend den bisherigen Beauftragten für Heidelbergs Kreativwirtschaft, Frank Zumbruch, "durchfallen" ließ und an seiner Stelle eine Sozialwissenschaftlerin installierte.

In einer Presseerklärung schreibt Anke Schuster für die SPD-Fraktion: "Dass es für Herrn Zumbruch bei der Wahl nicht gereicht hat, bedauern wir für ihn ganz persönlich." Keinesfalls habe man den Kreativbeauftragten in die "Wüste geschickt". Die Stelle, auf die sich Zumbruch beworben habe, sei - so die ausdrückliche Stellenbeschreibung (siehe auch den "Hintergrund") - eine wissenschaftliche. Die andere Stelle, auf die sich Zumbruch nicht beworben habe, sei die eines "Zentrumsmanagers" des Kreativzentrums "Ehemalige Feuerwache". Hier wäre ein "Machertyp" mit "kommunikativen Netzwerk-Fähigkeiten" gefragt: "Hier hätte sich die SPD Herrn Zumbruch gut vorstellen können." Zudem sei die ehemalige Feuerwache "ja eigentlich auch sein Baby", so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Michael Rochlitz. Sehr "verwundert" hat die SPD, dass der OB die Stelle nicht aus der Verwaltung heraus selbst besetzt, sondern sie ausgeschrieben habe, wie sonst nur bei Bürgermeister- und Abteilungsleiterstellen. Eine Ausschreibung müsse "echt" sein, die Bewerber müssten alle die gleichen Chancen haben. Die große Mehrheit des Ausschusses habe sich für eine "qualifizierte Frau" entschieden. Und die SPD fragt, wo bei den insgesamt 15 Stimmen im Ausschuss denn die Unterstützer für Zumbruch waren, die SPD stelle nur drei.

"Fassungslos" über die Entscheidung gegen Zumbruch zeigen sich die Freien Wähler, die selbst im Ausschuss nicht vertreten sind. "Wir waren zunächst den neuen Ideen des Herrn Zumbruch gegenüber etwas zurückhaltend, haben uns aber durch seine Arbeit, seinen Ideenreichtum und seinen Einsatz vollständig überzeugen lassen", so Ursula Lorenz und Nils Weber. "In unseren Augen ist das Ergebnis ein Signal für den OB-Wahlkampf". Und weiter: "Übrigens: Die Einstellung, Akademiker sind besser profiliert für diese Aufgabe als Praktiker mit großem Netzwerk kommt ausgerechnet aus einer Partei, die ständig von Chancengleichheit spricht."

Damit bezieht sich die FWV auf eine Äußerung von Karin Werner-Jensen. Gegenüber der RNZ hatte die SPD-Stadträtin geäußert, dass sie zwar die persönliche Situation von Zumbruch bedauere und seine Arbeit respektiere, allerdings dass die Stelle für ihn "zu hoch angesiedelt" sei und ein "Blick auf die Ausbildung" der beiden Bewerber doch "viel sage". In einem Schreiben an die RNZ behauptet Werner-Jensen, dass sie das "definitiv nicht gesagt" habe. Die RNZ bleibt dabei: Diese Äußerung fiel genau so.