Seit Montag gibt es nur noch eine Spur in der Sofienstraße, weil die Fahrbahn verbreitert wird; gerade wird an der Beseitigung der Insel mit den Fahnenmasten gearbeitet. Radler dürften auf der Sofienstraße nicht fahren, tun es aber trotzdem. Foto: Rothe

Von Steffen Blatt

Seit Montag ist die Sofienstraße zwischen Plöck und der Buszufahrt zum Bismarckplatz halbseitig gesperrt. Und wie nicht anders zu erwarten, staut sich der Verkehr vor allem zu Stoßzeiten weit zurück, zum Teil bis zum Römerkreis. Grund für die Einschränkungen ist die Verbreiterung der Fahrbahn, auf die ab Ende Juli die Sanierung der Straße folgt.

Während der halbseitigen Sperrung sollen Radler eigentlich nicht durch die Baustelle fahren. Sie müssen in die Plöck abbiegen und werden dann über die Neugasse, die Hauptstraße und die Fahrtgasse zum Neckarstaden geleitet. Die Umleitungsschilder sieht (oder beachtet) aber nicht jeder, und so fahren immer wieder Pedalisten auf dem schmalen (aber "ungültigen") Radstreifen der Sofienstraße weiter - und können wegen der verengten Fahrbahn nicht von Autos überholt werden, was den Stau zusätzlich verlängert - und zwar um den gesamten Adenauer- und Bismarckplatz herum: "Unsere Verkehrsbeobachtungen haben ergeben, dass die Radfahrer der wichtigste Faktor für die Verkehrsprobleme sind: Sie bremsen die Autos aus", sagte gestern eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage. Daher will die Stadt nun, dass die Baufirma prüft, ob sie wirklich so viel Platz zum Arbeiten braucht. Ziel des Ganzen: Der einzige freie Streifen in der Sofienstraße soll breiter werden, damit die Autos die Räder überholen können.

Nicht geplant ist städtischerseits, die Radler zu bestrafen, die sich allen Umleitungen widersetzen und trotz des Verbotes auf der Sofienstraße radeln: "Das wäre ein Eingriff in den fließenden Verkehr und damit Sache der Polizei", sagt die Stadtsprecherin. Was man aber durchaus machen wird: Der Gemeindevollzugsdienst will verstärkt Mitarbeiter einsetzen, die kontrollieren, dass niemand sein Auto im Baustellenbereich parkt - was den völligen Verkehrsinfarkt dieser wichtigen Süd-Nord-Verbindung bedeuten würde.

Und ansonsten heißt es aus dem Rathaus: "Wir werden die Situation weiter beobachten." Auch scheint die Umleitungsstrecke für die Velos nicht ganz klar zu sein, denn ein RNZ-Leser beobachtete mehrfach, dass Radfahrer in die St.-Anna-Gasse abbogen anstatt in die Neugasse. Weil aber am Zeitungsleser, am anderen Ende der St.-Anna-Gasse, ebenfalls gebuddelt wird, sei es auch dort eng und chaotisch geworden, so der Leser.

Dazu kommt ein weiteres Problem mit der Baustelle in der Plöck. Deren Fahrbahn ist zwischen Sofien- und Nadlerstraße seit einigen Wochen ebenfalls verengt, weil dort ein Haus gebaut wird. Eigentlich sollten Radfahrer, die aus Richtung Altstadt kommen, diesen Bereich nicht passieren, sondern müssen in die Nadlerstraße und dann auf die Friedrich-Ebert-Anlage ausweichen. Zu Beginn der Bauarbeiten standen auch entsprechende Schilder in der Plöck in Fahrtrichtung Bismarckplatz, doch irgendwann waren sie verschwunden. Jetzt gibt es hier nur noch ein "Vorsicht, Baustelle"-Zeichen. Immerhin: Ein "Durchfahrt verboten"-Schild gibt es in der Kleinen Plöck, hinter dem Kaufhof - und für die Richtung Uniplatz. Das bedeutet, dass Fahrradfahrer absteigen und schieben müssen - nur hält sich daran so gut wie niemand. Jeder drängt munter weiter in die Plöck und die Sofienstraße und sorgt für noch mehr Chaos.