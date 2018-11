Von Timo Teufert

Alle drei Minuten läuft bei John Deere in Mannheim ein Traktor vom Band. Üblicherweise in der Firmenfarbe Grün mit gelben Felgen. Doch das Unternehmen macht auch Ausnahmen - wenn auch wenige: So ordert beispielsweise das britische Königshaus seine Schlepper traditionell in weiß, für den Fußballclub Manchester United wurde ein Traktor in den Vereinsfarben ausgeliefert.

Diese und viele weitere Details erfuhren die RNZ-Sommertouristen gestern Morgen bei einer Tour durch das Mannheimer John Deere-Werk im Lindenhof.

John Deere war ein Hufschmied und erfand 1837 den selbstreinigenden Stahlpflug für die schweren und lehmigen Prärieböden Nordamerikas. 1918 übernahm die Firma die Waterloo Gasoline Engine Company und stieg in das Traktorengeschäft ein. Die Weltwirtschaftskrise ab 1929 stürzte das Unternehmen fast in die Pleite, da man auf Rückforderungen von Landwirten verzichtete. Ein Auftrag des sowjetischen Staatschefs Josef Stalin über die Lieferung von 3500 Traktoren rettete das Unternehmen. Heinrich Lanz, gründete 1859 einen Landmaschinenhandel.Später entwickelte seine Firma Milchzentrifugen und Dreschmaschinen. 1888 wurde das heutige Werk im Lindenhof "auf der grünen Wiese" gebaut. 1905 starb Heinrich Lanz, 1921 kam der Lanz-Bulldog auf den Markt, ein einfacher Schlepper mit nur einem Zylinder. Die Heinrich Lanz AG produzierte während des Zweiten Weltkriegs Panzergetriebe. Bei Luftangriffen wurde das Mannheimer Firmengelände zu 90 Prozent zerstört. Nach dem Krieg begann der Wiederaufbau, doch dadurch fehlten Mittel für Forschung und Entwicklung. Das führte dazu, dass immer weniger Schlepper verkauft wurden, die Pleite drohte. 1956 übernahm John Deere die Heinrich Lanz AG und verkaufte den Bulldog weiterhin - nur in neuer Farbgebung. Seit 1921 wurden in Mannheim über eine Million Schlepper gebaut. Heute ist das Werk die größte Fabrik außerhalb Nordamerikas. Jährlich werden dort über 35 000 Traktoren für den Export in alle Welt gebaut. In Mannheim werden aber nicht nur die mittelgroßen Traktoren mit der Typenbezeichnung "6" hergestellt, dort ist auch das Forschungs- und Entwicklungszentrum für diese Baureihe.

Oliver Neumann, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, begrüßte die 50 Sommertouristen im John Deere-Forum und gab einen kurzen Einblick in die Geschichte des Standortes und des Unternehmens, das 1956 die Heinrich Lanz AG übernahm.

Anschließend durften die RNZ-Leser in drei Gruppen einen Blick in die aktuelle Produktion werfen: Ulrike Ruoff-Raasch, Joachim Nagler und Christian Schulz führten über das 42 Hektar große Areal, auf dem noch immer ein Denkmal an den Firmengründer Heinrich Lanz erinnert, der das Werk 1888 errichtete.

3000 Mitarbeiter bauen und entwickeln in Mannheim kompakte Modelle der Baureihe "6" mit Motorstärken zwischen 90 und 215 PS - vor allem für den europäischen Markt, aber auch für den Export.

Innerhalb der Fabrik sieht man wenige Roboter, im Gegensatz zur Autoproduktion sind die gefertigten Stückzahlen für eine Automatisierung zu gering.

Und zudem ist die Landmaschine auch heute noch eine Maßanfertigung: Der Kunde kann nicht nur zwischen den einzelnen Modellen und der PS-Zahl wählen, auch bei den Extras und den Getrieben gibt es eine große Auswahl - vom einfachen bis zum Doppelkupplungsgetriebe.

Und fast alle werden in Mannheim in so genannten Gruppen gefertigt, die klassische Bandarbeit gibt es nicht mehr: Nachdem die Gießerei aufgegeben wurde, werden nur die Metallrohlinge eingekauft. Denn wie schon bei Lanz legt man auch bei John Deere Wert auf die Qualität der inneren Werte der Schlepper.

So werden Zahnräder, Achsen und Wellen für die Getriebe im Lindenhof noch selbst bearbeitet. Für die drei größten Traktoren verwendet man Getriebe aus den USA, doch auch die Großgetriebe sollen bald komplett in Mannheim gefertigt werden.

Viel Lagerfläche gibt es auf dem Gelände trotz der Größe nicht, die Kabinen - sie kommen aus dem Werk in Bruchsal - und die Motoren aus dem französischen Werk werden einen halben Tag, bevor sie in der Produktion benötigt werden, angeliefert. In der Endmontage werden sie dann mit einem Rahmen zusammengeführt.

Mit diesem durchgehenden Tragerahmen revolutionierte John Deere 1992 den Traktorenmarkt. Nach der Montage der Reifen und einigen Test werden die Schlepper dann ausgeliefert - 40 Prozent werden über den Rhein zu ihrem Ziel verschifft.

Die RNZ-Leser waren von der ersten Sommertour zu John Deere begeistert: "Die Sommertouren sind ein gutes Angebot. Ich fand es interessant zu sehen, in welcher Vielfalt Landmaschinen hergestellt werden", sagte Hans-Werner Clever.

Und während Annegret Kreiter die Endmontage besonders spannend fand, interessierte sich ihr Mann Heinrich eher für das Zusammensetzen der Getriebe.