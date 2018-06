Beim Blick in den Spiegel (blau) des Teleskops von 1988 in der Landessternwarte.

Von Birgit Sommer

Für die RNZ-Leser haben Andreas Schreiber und Benjamin Hendricks etwas Tolles geleistet: "Sie haben uns wirklich den Himmel geöffnet", drückte es eine Teilnehmerin beim Abschied aus. Die beiden Doktoranden hatten die Kuppel des Auditoriums im Haus der Astronomie in das Universum verwandelt, hatten gezeigt, wie Galaxien wachsen, wie Dunkle Materie simuliert wird, wie man im Infrarotbereich durch Staubwolken im All schauen kann und wie das James-Webb-Space-Telescope in einigen Jahren als Nachfolger von "Hubble" uraltes Sternenlicht einfangen soll. Es wird das teuerste Messgerät, das Menschen je gebaut haben. In Heidelberg wird dazu ein Filterrad entwickelt, mit dessen Hilfe chemische Elemente sichtbar gemacht werden können, wie Hendricks erklärte.

"So etwas habe ich noch nie gesehen", freute sich Rosa Sauer aus Dielheim über die Show, "ich habe erstmals so richtig über die Erde hinausgeschaut." "Wir haben Einblicke in eine ganz andere Welt bekommen. Sonst denkt man ja nicht so viel über das Universum nach", fand auch Frank Glenz aus Dielheim. Edwin Schreyer aus Sandhausen war von der Atmosphäre im Haus der Astronomie fasziniert und von der "phantastischen Architektur", aber auch von den gigantischen Zahlen aus dem All.

Die jungen Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Astronomie und von der Landessternwarte - der eine simuliert normalerweise am Computer die Entstehung von Planeten um einen Stern herum, der andere bestimmt den chemischen Inhalt von Sternen - hatten sich nach drei Stunden mit etwa 60 RNZ-Lesern fast heiser geredet. Denn vor oder nach dem Planetariumserlebnis ging es für die beiden Besuchergruppen zu den Teleskopen der Sternwarte. Gezeigt wurde das Bruce-Teleskop, das 1904 für den berühmten Heideleberger Astronomen Max Wolf in der Sternwarte errichtet worden war. Das Observatorium hoch über der Stadt, 1898 eingeweiht, gehörte damals zu den modernsten astronomischen Forschungseinrichtungen der Welt. Wolf schaute auch nicht nur mit dem Auge durch das Linsenteleskop ins All, sondern hielt die Bilder auf Fotoplatten fest, sodass er die Bewegungen am Sternenhimmel besser einschätzen konnte.

Mehr als 80 Jahre nach "Bruce" wurde das letzte Teleskop der Landessternwarte gebaut. Mit moderner Computersteuerung ist es immer noch zu verwenden. Der feine Staub, der sich in seinem 70-Zentimeter-Spiegel sammelt, störe die Arbeit nicht, meinte Andreas Schreiber. Für Studenten lässt noch gut damit arbeiten. Die Wissenschaftler selbst holen sich ihre Daten von den großen Teleskopen, die vor allem in Chile stehen, und die sie ganz selten selbst mal besuchen.