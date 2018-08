Von Steffen Blatt

Es ist ein unscheinbarer Backsteinbau, der da im Hardhofweg auf einem Hügel über Mosbach steht. Doch ohne ihn könnten viele Menschen zwischen Bad Mergentheim, Neckargemünd und Kraichtal keine Wäsche waschen, nicht die Toilette benutzen, kochen oder duschen. Denn in dem Gebäude kommt Trinkwasser aus dem Bodensee an und wird dann in die Region weiterverteilt. 16 RNZ-Sommertouristen konnten am Donnerstag einen Blick in die Betriebsstelle der Bodensee-Wasserversorgung (BWV) werfen.

Hintergrund Mehr zur Sommertour Weitere Berichte zur Sommertour gibt es unter: www.rnz.de/sommertour Mehr zur Sommertour Weitere Berichte zur Sommertour gibt es unter: www.rnz.de/sommertour

[-] Weniger anzeigen

Die Führung mit Maria Quignon von der Öffentlichkeitsarbeit der BWV und Betriebsleiter Helmut Siegmund war eine Premiere und ein echter Gang hinter die Kulissen, denn normalerweise ist der Betrieb in Mosbach für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Wenn das Wasser auf dem Hardhof ankommt, hat es etwa 200 Kilometer in Leitungen zurückgelegt. In Sipplingen wird es in 60 Metern Tiefe aus dem Bodensee entnommen und mit sechs mächtigen Pumpen rund um die Uhr in die Aufbereitungsanlage auf dem 700 Meter hohen Sipplinger Berg gepumpt. Das Bodenseewasser ist sehr sauber, weil es aus den Alpen kommt, und dort gibt es keine großen Städte und Industrien. Nur organische Bestandteile wie Algen, Kleinstlebewesen, Schweb- und Trübstoffe müssen herausgeholt werden, das geschieht mit Mikrofiltern und dem hochaktiven Sauerstoff Ozon.

Auf dem Weg nach Mosbach fließt das kühle Nass die meiste Zeit von selbst - durch das natürliche Gefälle zwischen dem Sipplinger Berg und dem 330 Meter hohen Hardhof, unter anderem durch einen 24 Kilometer langen Stollen, der unter der Schwäbischen Alb gebohrt wurde. In der Betriebsstelle Mosbach wird die restliche Fließenergie sogar in Strom umgewandelt. Von dort aus wird das Wasser auf die regionalen Mitglieder des BWV-Zweckverbandes verteilt, dem in ganz Baden-Württemberg 320 Städte und Gemeinden angehören. So befördern Pumpen es etwa zum Hochbehälter auf dem Rehberg bei Buchen. Insgesamt bekommen rund vier Millionen Menschen im Land Bodenseewasser, oft gemischt mit Wasser aus regionalen Quellen. Mosbach ist seit 1972 dabei.

Die Pumpen und Schieber werden vom Computer aus gesteuert, auch die Pegelstände, die Ein- und Abflussmenge lokaler Wasserbehälter können von dort überwacht werden. "An kleinen Behältern können wir ablesen, wenn jemand nachts seinen Pool füllt oder im WM-Finale Halbzeit ist", sagt Betriebsleiter Siegmund mit einem Schmunzeln - dann zeigt die Kurve beim Abfluss nämlich eine Spitze.

Die Wasserversorgung ist eine sensible Sache, darum sind Kontrolle und Sicherheit wichtig. Alle Pumpen sind doppelt vorhanden, es gibt Notstrom und ein zweites Computersystem. Und wenn das auch ausfällt, kann die Anlage von Hand mit Schaltern gefahren werden. Die BWV hat eigene Computerleitungen, die nicht mit dem öffentlichen Netz verbunden sind, damit Hacker nicht über das Internet eindringen können. Das Wasser wird von der Entnahme bis zur Abgabe ständig kontrolliert. Es werden Proben entnommen, zudem messen Sonden in den Leitungen in Echtzeit etwa den Sauerstoffgehalt, die Trübung oder die elektrische Leitfähigkeit. Übersteigt ein Wert einen Grenzwert, gibt das System Alarm.

Zum Schluss der Führung durften die RNZ-Sommertouristen auch in die "Heiligen Hallen" der Betriebsstelle, die beiden Wasserkammern. Blau schimmert dort das kühle Nass - es ist die "Eigenfarbe" des Wassers, die Wände der Behälter sind grau verputzt. Zwei Mal 5000 Kubikmeter Wasser können die Kammern halten, dabei ist Mosbach ein "kleinerer Behälter", wie Quignon erklärt. Danach gab es noch jede Menge Infomaterial für die Besucher, ein Glas und einen Umtrunk - natürlich mit Bodenseewasser.