Im Rahmen der RNZ-Sommertour besuchten am Dienstag und am gestrigen Mittwoch je 100 Abonnenten das Haus der Astronomie. Sie erkundeten unter anderem das Bruce-Teleskop auf der Landessternwarte. Fotos: Alex

Von Anica Edinger

Mit der Romantik ist es vorbei. Schon lange beobachtet keiner mehr unter den Kuppeln der Landessternwarte auf dem Königstuhl den Sternenhimmel - zumindest nicht zu wissenschaftlichen Zwecken. Denn Astronomie heute geschieht häufig vor den Computern an weit entfernten Teleskopen. "Hier oben machen wir nur noch Spaßbeobachtungen", erklärt Simon Bihr, "und Lehrbeobachtungen für Studenten".

Mit insgesamt 100 RNZ-Lesern erkundete der Doktorand am Max-Planck-Institut für Astronomie am Dienstag unter anderem das 100 Jahre alte Bruce-Teleskop auf der Landessternwarte. Weitere 100 Abonnenten besuchten gestern Nachmittag das Haus der Astronomie: Es war wieder Sommertouren-Zeit.

Von Anfang an beteiligt sich die Bildungseinrichtung hoch über Heidelberg an der RNZ-Leseraktion - wenn auch nicht ganz selbstlos: "Vielleicht interessieren sich ja auch Ihre Kinder für Astronomie", begrüßte Markus Pössel, der Leiter des Hauses, die Leser im großen Planetariumssaal. Schließlich gehört es auch zur Arbeit der Einrichtung, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu rekrutieren. Und der sollte gleich wissen: Das Haus der Astronomie ist einer Galaxie nachempfunden - genauer: der Spiralgalaxie M51.

Wie solche Galaxien im Weltall aussehen, zeigte Pössel den Lesern während seiner Planetariumsshow. "Wie groß das Universum ist, das ist schon beeindruckend", resümierte RNZ-Leser Kurt Kaiser später. Denn dort oben gibt es noch viel mehr als unser Sonnensystem. Es schwirren etwa 500.000 bekannte Asteroiden um die Erde. In der Milchstraße tummeln sich außerdem noch bis zu 300.000 Milliarden Sterne - auch die Sonne ist ein Stern. Die Reise führte die Abonnenten zudem zur Andromeda-Galaxie. Deren Licht, erklärte Pössel, brauche 2,5 Millionen Jahre, um die Erde zu erreichen. Und auch den Urknall konnten Astronomen datieren: Vermutlich ereignete er sich vor 13,8 Milliarden Jahren.

"Für mich sind solche Zeitskalen genauso unvorstellbar wie für Sie", meinte später auch die Astrophysikerin Christine Koepferl, ebenfalls Doktorandin am Max-Planck-Institut für Astronomie. Auch sie kümmerte sich um die RNZ-Leser - und berichtete beispielsweise von den Standortproblemen der Sternwarte auf dem Königstuhl.

Da wäre zum Beispiel das Wetter: "Sie haben hier ein feuchtes Klima", erklärte die 28-Jährige, "und außerdem Lichtverschmutzung durch die Städte". Generell eigne sich Deutschland nicht unbedingt zum Beobachten, weiß auch Simon Bihr. Bei etwa 80 klaren Nächten in einem Jahr wäre die Arbeit sehr schwer. Deshalb muss man als Astronom oft die Koffer packen: Denn am besten sieht man auf der Südhalbkugel, zum Beispiel auf Hawaii oder in Chile.