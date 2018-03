Von Micha Hörnle

Am heutigen Montag veröffentlicht die RNZ zum ersten Mal nach langer Zeit wieder eine Karikatur zum Stadtgeschehen. Doch das soll keine Eintagsfliege sein, ab sofort ist an jedem Montag an dieser Stelle der Platz für die Heidelbergerin Christine Ball reserviert. Die 56-Jährige ist studierte Grafikdesignerin und zeichnet regelmäßig Karikaturen für ein Medizinjournal, aber dann juckte sie es, sich um "ihre" Stadt zu kümmern. Denn sie ist in Handschuhsheim aufgewachsen, zog aber dann mit ihrem Mann, einem Mediziner, in die Welt hinaus, nach München und Ulm. Vor 25 Jahren kehrte sie nach Handschuhsheim zurück, "weil es hier so schön ist". Hier machte sie sich selbstständig, in ihrem Büro in der Amselgasse arbeitet sie seitdem unter anderem für Werbeagenturen und Verlage.

Christine Ball - hier in ihrem Büro in Handschuhsheim - zeichnet ab jetzt regelmäßig für die RNZ-Stadtredaktion. Foto: Hentschel

Immer schmerzte sie etwas, dass es heute kaum mehr lokale Karikaturen in den Tageszeitungen gibt: "Da werden viele Themen, die es wert wären, dass man sie humoristisch aufgreift, leider nicht mehr bedient." Zumal sie sich noch gut an alte Zeiten erinnert, als Horst Busse oder Karl-Horst Möhl zur Feder griffen: "Das kam ja wirklich gut an." Gerade Busse stand 60 Jahre lang für den gezeichneten Humor in der RNZ. Noch bis kurz vor seinem Tod am 11. November 2008 steuerte er jeden Samstag eine Kolumne mit Zeichnungen und Gedichten bei, die das Heidelberger Stadtgeschehen auf die Schippe nahm - er schrieb sozusagen einen verdichteten Kommentar zum Wochenende. Bereits 1947 lieferte der damals 23-Jährige seine erste Karikatur an das frisch gegründete Lokalblatt, natürlich erst einmal für die Politikredaktion. Ab 1972 kümmerte er sich ums Lokale. Jeden Donnerstag kam er in die Redaktion, ließ sich dort Anregungen für seine Kolumne geben - und innerhalb von 24 Stunden war er fertig. Sein Wortwitz und seine offene Art machten ihn bei den Lesern sehr beliebt - und für viele hinterließ sein Tod eine schmerzliche Lücke.

Das gilt auch für das Wirken von Karl-Horst Möhl, der 1972 bei der RNZ-Stadtredaktion als Redakteur begann und erst recht spät seine Liebe zum Zeichnen entdeckte. Seit 2004 steuerte er jede Woche eine Karikatur zur Kommunalpolitik bei - bis zu seinem frühen Tode am 29. April 2009 mit nur 60 Jahren. Sein letztes Werk, das als Buch erschien, trägt den Titel "Wer zuletzt lacht": eine so witzige wie makabre (und auch hochgelobte) Abrechnung eines Schwerkranken mit dem Leiden und dem Tod.

Nach angemessener Frist will nun die RNZ also wieder die Lücke schließen, die Horst Busse und Karl-Horst Möhl hinterließen - mit Christine Balls Karikaturen. Sie selbst mag den zeichnerischen Stil der fünfziger und sechziger Jahre, vor allem den Strich der Amerikaner (und ganz besonders des Magazins "The New Yorker"). In ihrer Arbeit beginnt sie ganz klassisch: Die erste Skizze wird auf Papier gezeichnet, dann scannt sie es ein und gibt dem Ganzen den Feinschliff am Rechner - beispielsweise, was die Farben angeht.

Was die heutige RNZ-Karikaturistenschar treibt, sieht Ball mit Wohlgefallen, besonders die Art Heiko Sakurais hat es ihr angetan: "Für mich ist er der Beste in Deutschland. Er hat einen guten Humor, einen reduzierten Strich und macht mit ganz wenig eine Person erkennbar."