Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Witzig, spritzig und energiegeladen. Der Sonntagmorgen ist offenbar die Hochzeit von Klaus Tschira. Ein exklusives 100-köpfiges Publikum (mehr passten nicht ins Studio der Villa Bosch) erlebte beim ersten RNZ-Forum im neuen Jahr einen bestens gelaunten, schlagfertigen Unternehmer, der viel lachte und ein bisschen das Gefühl vermittelte, daheim bei Tschiras auf dem Sofa zu sitzen, wo der Patriarch im Kreise seiner Lieben (Ehefrau Gerda und seine zwei Söhne waren auch dabei) gerade ein paar Leute eingeladen hat, für die er eigentlich auch ganz gerne kochen würde. Der Physiker, SAP-Mitbegründer und große Mäzen also ganz privat und sehr sympathisch. Hintergrund Zur Person: Klaus Tschira Tschira wurde am 7. Dezember 1940 in Freiburg geboren. Nach dem Abitur am Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe und dem Studium der Physik an der Uni Karlsruhe arbeitete Tschira von 1966 bis 1972 als Systemberater bei IBM in Mannheim. 1972 war Tschira einer der fünf Gründer der Systemanalyse und Programmentwicklung GbR in Weinheim, aus der 1988 die SAP AG hervorging. [+] Lesen Sie mehr Zur Person: Klaus Tschira Tschira wurde am 7. Dezember 1940 in Freiburg geboren. Nach dem Abitur am Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe und dem Studium der Physik an der Uni Karlsruhe arbeitete Tschira von 1966 bis 1972 als Systemberater bei IBM in Mannheim. 1972 war Tschira einer der fünf Gründer der Systemanalyse und Programmentwicklung GbR in Weinheim, aus der 1988 die SAP AG hervorging. Zusammen mit Hans-Werner Hector, Dietmar Hopp, Hasso Plattner und Claus Wellenreuther ist er einer der Gründer des Softwareunternehmens SAP AG in Walldorf. Von 1998 bis 2007 war er Mitglied des Aufsichtsrats der SAP AG. 1995 rief er die Klaus Tschira Stiftung ins Leben, um die Naturwissenschaften, die Informatik und die Mathematik zu fördern. 1997 erfolgte die Gründung des European Media Laboratory, eines Instituts für angewandte Informatik. 2010 gründete er das Heidelberger Institut für Theoretische Studien. Seit 2001 veranstaltet die Klaus Tschira Stiftung Fortbildungskurse für Naturwissenschaftler. Weiterhin werden Schüler- und Lehrerprojekte gefördert. 2008 gründete er mit seiner Ehefrau die Gerda und Klaus Tschira Stiftung.

Typisch für diesen Vormittag: Als RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel die unglaublich lange Liste der Auszeichnung vorlas, die der 74-Jährige im Laufe seines Lebens eingeheimst hatte, da scherzte der "Mann der Wissenschaft": "Die Last ist erdrückend, deshalb gehe ich ja auch so gebeugt."

Sich auf ein öffentliches Gespräch mit Klaus Tschira einzulassen, das ist gar nicht so einfach, schlicht, weil so unglaublich viel über Tschira publiziert ist. Dennoch gelang es Moderator Welzel, einiges Neues zutage zu fördern, wenn es um den Privatmann Tschira geht. Der erzählte offen, dass die Familie in den 80er Jahren Langenbrücken mehr oder weniger fluchtartig verließ, weil es Dorfgespräch geworden war, was es bei Tschiars zu Mittag gab. Gerne erzählte Tschira auch, wie er sein Haus in Heidelberg gefunden hat, beim Spazierengehen über den Zaun der Villa Bosch linste, um das Anwesen dann vom SDR zu kaufen, nachdem der Sender von seinen "Preisvorstellungen, die jenseits von Gut und Böse lagen", Abstand genommen hatte.

Heute ist die Villa Sitz der Klaus Tschira Stiftung. Natürlich hat Tschira dort auch sein Büro, in dem er jeden Tag arbeitet. Zwar nicht mehr ganz so viel wie am Anfang seiner Karriere, als er nicht selten die Nächte durchschuftete. Für das Familienleben blieb da nicht allzu viel Zeit, und so wunderte er sich, dass sein Ältester schon nach "so kurzer Zeit" Abitur machte. Seine Ehefrau war darüber nicht so erstaunt, trug sie doch die Lust und Last der Erziehung.

Und was würde er jungen Männern angesichts des Stresses am Anfang ihres Berufsleben raten?, wollte Welzel wissen. Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: "Dass sie eine Frau finden, die alles tapfer mitträgt". So wie eben seine Gerda, die fassungslos den Kopf schüttelte, als er sich aus einer sicheren IBM-Stelle heraus selbstständig machen wollte: "Ja, spinnst Du denn", so die liebende Gattin, um dann doch mit ihm den Schritt zu gehen. Dass es allerdings dann so gut laufen würde, das hätte er auch nicht gedacht.

Dabei stand für ihn nie im Vordergrund, "viel Geld zu verdienen". Seine Motivation: "Ich konnte das machen, was ich selbst für richtig gehalten habe". Überhaupt: Der Erfolg der SAP hatte für Tschira auch viel damit zu tun, dass die Gründer gemeinsam die Richtung bestimmten, dass sie als Team (jeder mit seinem eigenen Arbeitsgebiet) harmonierten. "Wir haben uns wenig gestritten", sagt Tschira im Rückblick.

Der Mann, dessen Stiftung bislang über 300 Millionen Euro ausschüttete, der so fortschrittlich denkt und sich bis heute keine Apps auf sein Handy herunterlädt ("ich gebe doch nicht meine Kreditkarte her"), ist bescheiden und bodenständig geblieben. Und auf die Frage, was seine Hobbys sind, sagt er: Kochen und Bücher sammeln, gerne auch Kochbücher. So an die 500 hat er mittlerweile. Auch für Krimis kann er sich begeistern und natürlich liebt er die Naturwissenschaften. Die unters Volk zu bringen, und zwar am besten von klein auf, das ist sein eigentliches Pläsier.

"Herr, gib mir Geduld, aber sofort" - dieser Spruch des ehemaligen NRW-Ministerpräsidenten Wolfgang Clement hängt bei Klaus Tschira im Büro. Ein passendes Motto für einen, der immer nach vorne drängt.