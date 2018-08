Von Timo Teufert

Die Zeit drängt: Bis zum 31. März will die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit dem Umbau des Betriebshofs an der Bergheimer Straße beginnen. Grund für die Eile: Das Land beteiligt sich noch, sofern bis Ende März mit dem Bau begonnen wird, mit 75 Prozent an den Baukosten des 38-Millionen-Euro-Projekts. Nach diesem Stichtag sind es nach einer Novelle des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes nur noch 50 Prozent. Der Umbau ist nötig, weil seit Jahrzehnten nur noch wenig in die Anlagen investiert wurde - eigentlich war 2010 ein Umzug des Betriebshofes auf das Stadtwerke-Gelände an der Eppelheimer Straße im Pfaffengrund vorgesehen. Hintergrund Der heutige Betriebshof an der Bergheimer Straße wurde 1892/93 als städtischer Schlachthof gebaut. An diese Zeit erinnert immer noch der Uhrturm an der alten Zufahrt, an dessen Stirnseite ein Ochsenkopf aus Sandstein zu finden ist. Zwischen 1900 und 1903 wurden neben dem Schlachthof eine Wagenhalle und Werkstatt für die Verkehrsbetriebe errichtet. 1913 wurde die Abstellhalle erweitert. Im April 1941 wurde der Betriebshof von etwa 50 Brandbomben getroffen, die Feuer konnten aber schnell gelöscht werden. 1956 übernahm die Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG (HSB) das Areal des Schlachthofes und integrierte es in den Betriebshof. Der Schlachthof zog in einen Neubau am Czernyring um. Am 10. März 1965 nahm die HSB eine neue Wartungshalle für Straßenbahnen und Busse in Betrieb. Ein Brand zerstörte 1984 weite Teile der historischen Bausubstanz. 2010 wurden Pläne bekannt, die eine Verlagerung des Betriebshofs von Bergheim auf das Stadtwerke-Areal an der Eppelheimer Straße im Pfaffengrund vorsahen. Die Pläne wurden allerdings verworfen. tt

Nachdem dieser Umzug aufgrund der hohen Kosten - es stand eine Summe von 55 Millionen für einen Neubau im Raum - und der vielen anfallenden Leerkilometer bei den Fahrzeugen nicht in Frage gekommen war, begann die RNV mit den Planungen für den Umbau in Bergheim. "Wir haben den Antrag schon im Frühjahr 2013 beim Land eingereicht", berichtet RNV-Geschäftsführer Martin in der Beek im Gespräch mit der RNZ. Dass jetzt alles ganz schnell gehen muss, liegt an der Landesregierung: "Wir müssen jetzt schon anfangen, weil uns das Land mit einer Veränderung in der Förderung überrascht hat", so der Geschäftsführer.

Geplant ist, den Betriebshof, der in Teilen aus dem 19. Jahrhundert stammt (siehe Hintergrund), vollkommen umzustrukturieren. "Eine Sanierung des Bestandes ist eigentlich nicht sinnvoll, da die Anlagen auf Fahrzeuge der alten Generation ausgelegt sind", so in der Beek. Die neuen Variobahnen sind mit 40 Metern rund zehn Meter länger als ihre Vorgänger, deshalb muss im Betriebshof zwischen Werkstatt, Abstellhalle und Waschanlage viel rangiert werden. Und mit dem Mobilitätsnetz rechnet der Geschäftsführer mit weiteren und vor allem noch längeren Fahrzeugen.

Wo sich heute die Abstellhalle und die Werkstatt befinden - im Westen des etwa 24.000 Quadratmeter großen Areals -, sollen künftig 24 - statt bislang 16 - lange Straßenbahnen in einer neuen Halle Platz finden. Auch die Busse werden in dieser Halle abgestellt, für die der bislang als Parkplatz genutzte Streifen an der Emil-Maier-Straße in das Gelände integriert wird. An der Carl-Metz-Straße im Osten soll es statt der Waschstraße eine neue, kombinierte Wasch- und Werkstatthalle geben. "Größere Reparaturen werden weiterhin in Mannheim erledigt, es ist aber sinnvoll, Kleinreparaturen und die Instandhaltung weiterhin in Heidelberg zu machen", so in der Beek. Zwischen den beiden Hallen sollen Parkplätze, Lager und Sozialräume entstehen. Insgesamt wird es deutlich weniger Freifläche als heute geben, Weichen werden für einen besseren Lärmschutz in die Hallen verlegt.

"Für die Fassaden werden wir eine Mehrfachbeauftragung vornehmen", berichtet Steffen Plogstert, Abteilungsleiter Planung Infrastruktur bei der RNV. In der Beek sieht in der Umgestaltung des Betriebshofes auch eine Chance, den Bereich in Bergheim-West optisch aufzuwerten. Der Standort hat aus betrieblicher Sicht viele Vorteile und ein Ausbau sei die kostengünstigste Variante. "Schließlich schaffen wir für den Kunden nur einen Mehrwert, wenn wir neue Strecken bauen. Deshalb wollten wir beim Betriebshof die Kosten so gering wie möglich halten", unterstreicht der Geschäftsführer.

Info: Die RNV informiert am Sonntag, 9. März, von 11 bis 15 Uhr in einem Zelt in der Emil-Maier-Straße über die Planungen.