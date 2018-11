30 Jahre lang war Rainer Holm-Hadulla der ärztliche Leiter der Psychosozialen Beratung für Studierende in Heidelberg. Ende des Monats geht er in Ruhestand. Foto: Friederike Hentschel

Von Denis Schnur

Ende des Monats geht bei der Psychosozialen Beratung für Studierende eine Ära zu Ende: Prof. Rainer Holm-Hadulla, der die Einrichtung 30 Jahre lang leitete, verabschiedet sich in den Ruhestand. Die RNZ traf ihn noch einmal in seinem Arbeitszimmer. Im Gespräch zieht der 65-Jährige Bilanz und erklärt, warum das Studium heute in vielerlei Hinsicht angenehmer ist denn je - und was gefrustete Studenten von Goethe lernen können.

Hintergrund Rainer Holm-Hadulla (geboren am 22. September 1951 in Peine) hat Philosophie und Medizin studiert. Seit 1986 ist er Leitender Arzt der Psychosozialen Beratung für Studierende der Universität Heidelberg. 2002 wurde er zudem zum außerplanmäßigen Professor für Psychotherapeutische Medizin der Ruperto Carola berufen. Außerdem hat er diverse Gastprofessuren in Südamerika, China [+] Lesen Sie mehr Rainer Holm-Hadulla (geboren am 22. September 1951 in Peine) hat Philosophie und Medizin studiert. Seit 1986 ist er Leitender Arzt der Psychosozialen Beratung für Studierende der Universität Heidelberg. 2002 wurde er zudem zum außerplanmäßigen Professor für Psychotherapeutische Medizin der Ruperto Carola berufen. Außerdem hat er diverse Gastprofessuren in Südamerika, China sowie an der Popakademie in Mannheim inne. Neben Beratung und Psychotherapie ist die Kreativität sein Kernthema. Hierzu hat er mehrere Bücher veröffentlicht. Die Psychosoziale Beratung für Studierende (PBS) ist ein kostenfreies Angebot des Studierendenwerks Heidelberg. Studenten können sich dort niedrigschwellig beraten lassen - etwa bei Partnerschaftsproblemen, Kontaktschwierigkeiten, Selbstwertkrisen, Ängsten, Hemmungen, Arbeitsstörungen und Examensängsten. Sieben therapeutische Mitarbeiter bieten Beratungsgespräche an. Dazu kann man sich unter Telefon 06221 / 543750 anmelden. Montag bis Donnerstag findet zudem eine offene Sprechstunde statt, zu der man sich zwischen 10.30 und 11 Uhr vor Ort in der Gartenstraße 2 (Altklinikum Bergheim) anmelden kann. Info: Zu seinem Abschied spricht Holm-Hadulla am Freitag, 24. Februar, um 17 Uhr in der Neuen Aula der Universität zu seinem zentralen Forschungsthema, der "Kreativität in Alltag, Kunst und Wissenschaft". Der Eintritt ist frei. dns

Herr Prof. Holm-Hadulla, Sie haben die PBS über 30 Jahre lang geleitet. In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage konstant gestiegen. Können Sie da guten Gewissens in Ruhestand gehen?

Ja, die Beratungsstelle ist personell gut ausgestattet, räumlich ideal untergebracht und verfügt über ein bewährtes Konzept.

Aber es erscheinen regelmäßig Studien, nach denen es Studenten immer schlechter geht.

Ich kenne die Zahlen, aber sie verzerren die Wirklichkeit. Fakt ist, dass die Rahmenbedingungen, zumindest an einer Universität wie der Heidelberger, immer besser werden: Studierende wohnen im Schnitt angenehmer, ernähren sich ausgewogener, treiben mehr Sport und achten auf ihre Gesundheit.

Wie erklären Sie dann die wachsende Zahl psychischer Probleme?

Diese "Zunahme" ist ein Artefakt. Unsere Studie aus dem Jahr 2014 hat gezeigt, dass die psychische Situation der Studierenden im Vergleich zu 1994 eher besser geworden ist. Wenn man sich das genauer anschaut, erkennt man, wie verkürzt die Feststellung zunehmender psychischer Probleme ist. Viele Studierende sind heute problembewusster und suchen früher psychologische Unterstützung. Psychosoziale Schwierigkeiten werden sensibler wahrgenommen, und die Stigmatisierung psychischer Störungen hat abgenommen. Zudem studieren so viele Menschen wie noch nie, was sich auch in der Zahl der Enttäuschten niederschlägt. Denn es gibt auch viele Studierende, die eigentlich kein wissenschaftliches Studium betreiben wollen, sondern durch eine Berufsausbildung zufriedener und erfolgreicher würden.

Warum?

Um erfolgreich zu studieren, muss man bereit sein, viel zu lernen und komplex zu denken. Ich vertrete die These, dass Denken schön, aber auch anstrengend ist - für viele gar quälerisch. Nicht jeder hat Spaß daran. Manche Studierende sind unglücklich, weil sie nicht gerne geistig arbeiten. Ich habe in der Beratungsstelle zum Beispiel Germanistikstudenten kennengelernt, die von einer tiefen Abneigung gegen das Lesen berichteten.

Wieso studieren diese Menschen dann?

Der gesellschaftliche Druck zum Studium ist gewachsen. Es gibt falsche Anreize und falsche Versprechungen. Etwa, dass ein Studium zu besseren Berufschancen führt. Das mag für einen Prozentsatz zutreffen, für viele aber nicht. Gerade in exotischen Fächern sind die Aussichten schlechter. Es stimmt auch nicht, dass man als Akademiker ein besseres Leben führt. Ich kenne viele Handwerker, die sehr erfolgreich, angesehen - und vor allem glücklich sind.

Im Gegensatz zu Studenten, die immer depressiver werden?

Auch das ist verkürzt. Schauen wir uns die Zahlen an: Heute soll bei 20 Prozent der Studierenden während eines Jahres eine depressive Störung auftreten. Laut Lehrbüchern habe die Quote 1950 in Deutschland bei drei Prozent gelegen. Die Menschen sollen also nach dem Krieg, in Zeiten schwerster Traumata und bitterster Not weit weniger depressiv gewesen sein als junge Studierende, die in Heidelberg, Tübingen oder Berlin unter persönlichen Schwierigkeiten oder Studienstress leiden? Die Verzerrung der Fakten hängt wahrscheinlich auch mit der massenmedialen Tendenz zur übertriebenen Sensation zusammen.

Wieso werden die Zahlen dann so ausgeschlachtet?

Das ist ein politisches Problem: Wer etwas ändern möchte, sagt gerne, es sei schlechter geworden. Das brauchen wir aber nicht. Man kann auch Dinge verbessern, ohne alles schlecht zu reden. Dass wir im Vergleich zu früher sehr gute Studienbedingungen haben, heißt ja nicht, dass man nicht vieles verbessern sollte.

Was zum Beispiel?

Es sollte mehr interdisziplinäre Freiräume geben für die intellektuelle Entwicklung. Ich habe selbst Medizin und Philosophie studiert und zehre heute noch davon. Wenn ich genug hatte vom disziplinierten Lernen in der Medizin, konnte ich mich in die Philosophie flüchten, wo ich mich mit verwirrenden gedanklichen Konzepten beschäftigen musste. Ich glaube, dass sich unser Denken in genau diesem Spannungsfeld zwischen strukturiertem Lernen und freiem Fantasieren am besten entwickelt.

An der Bologna-Reform wird oft kritisiert, es gebe zu viel Struktur - etwa in Form von Prüfungen.

Aber gerade frühe Prüfungen sind für viele Studierende ein Segen. Früher kamen zu uns 28-Jährige, die kurz vor ihrem Examen standen und noch nie eine Prüfung absolviert hatten. Tests können bei der Orientierung helfen, es kommt auf das rechte Maß an.

Können Tests also Krisen verhindern?

Zumindest kann man Stressbewältigung lernen. Studienkrisen sind ja kein außergewöhnliches Phänomen. Sie werden seit Hunderten von Jahren beschrieben. In der Renaissance sprach man von der üblichen Melancholie der Studiosi, auch Goethe beschrieb eine schwere Studienkrise. Er brach sein Studium ab und zog sich depressiv und selbstmordgefährdet zu den Eltern zurück. Er fand allerdings Begleiter, die ihn zum geistigen Arbeiten und Schreiben anhielten. Dadurch entkam er "den Klauen des Todes".

Sie haben 30 Jahre Erfahrung in der Beratung. Mit welchen Problemen kommen die Studenten zu ihnen?

Zu 50 Prozent sind das keine krankhaften Störungen. Sehr häufig wird eine Krise etwa durch Orientierungs- und Beziehungsprobleme ausgelöst oder durch Krankheit oder Tod der Eltern. Dazu kommen studieninterne Gründe, besonders Arbeitsschwierigkeiten. Viele haben in der Schule nicht gelernt, intellektuell zu arbeiten, und fallen an der Universität aus allen Wolken. Das gilt für alle Begabungsniveaus.

Was sind die krankhaften Probleme?

Hier sind es vor allem schwere Angst- und depressive Störungen. In den vergangenen Jahren scheinen auch Alkohol- und Drogenprobleme zuzunehmen, besonders jedoch ungesunder Mediengebrauch bis hin zur "Medienverwahrlosung".

Was wird in der PBS getan, um den Studenten zu helfen?

Wie bieten in der Regel fünf bis zehn Sitzungen an, verfügen auch über eine Online-Sprechstunde und spezielle Gruppenangebote. Bei sehr ausgeprägten Störungen vermitteln wir an niedergelassene Therapeuten und gelegentlich auch an Kliniken weiter. Wir beraten vertraulich und unbürokratisch, leisten akute Kriseninterventionen und stellen dann die Weichen. Diese Funktion wird sonst vom Gesundheitssystem nicht übernommen. Viele unserer Klienten würden nicht zu Psychotherapeuten gehen, weil für sie die Hürde zu hoch ist. Es zeichnet die Beratungsstelle aus, dass sie kostenfrei und rasch bei aktuellen Probleme helfen kann.

Wird Ihnen ohne die PBS nicht langweilig?

Nein, ich werde weiterhin an der Universität lehren und Doktoranden betreuen sowie Wissenschaftler im Rahmen einer Praxis für Psychotherapie und Coaching beraten. Dadurch hoffe ich, die positiven Erfahrungen, die ich in der Beratungsstelle sammeln durfte, weiter zu entwickeln.