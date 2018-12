Von Denis Schnur

Heidelberg. "Wir sind jetzt so schlau wie vorher", schloss Richter Christian Mühlhoff, als gestern Nachmittag vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichtes Heidelberg die letzte Sachverständige zum Vorwurf einer schweren Köperverletzung gehört worden war. Das Gericht soll feststellen, ob der Angeklagte Alex B. im Juni letzten Jahres den Fahrer eines Elektrofahrrades in Kirchheim mit Gewalt zu Fall brachte. Der Staatsanwalt wirft ihm genau das vor: Der 45-Jährige habe sich über die Fahrweise des 61-jährigen Radlers so geärgert, dass er an einer Kreuzung auf ihn gewartet und ihm dort bei voller Fahrt gegen den Kopf geschlagen habe. Daraufhin sei dieser gestürzt und habe sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Er wurde operiert und für mehrere Wochen in ein künstliches Koma versetzt.

Doch die Suche nach der Wahrheit gestaltete sich schwierig: Zeugen widersprachen sich komplett, der Geschädigte ist zwar auf dem Weg der Besserung, kann sich an den Tag aber überhaupt nicht erinnern, und auch die Sachverständigen aus Verkehrstechnik und Rechtsmedizin konnten keine eindeutige Antwort geben.

Unstrittig ist, dass der Angeklagte mit seinem Auto am 7. Juni 2016 gegen 15.40 Uhr in der Pleikartsförster Straße in Kirchheim in Richtung Ortsmitte unterwegs war - ebenso wie der Geschädigte auf seinem Elektrorad. An der Ampel der Kreuzung Pleikartsförster Straße / Hegenichstraße hat der Angeklagte gehalten und ist ausgestiegen. Der Radfahrer fuhr auf ihn zu. Sein Rad kippte kurz darauf um, er fiel auf den ungeschützten Kopf und verlor sofort das Bewusstsein.

Wie es zu dem folgenschweren Sturz kam, ist dagegen völlig unklar. B. sagte der Polizei im Sommer, er sei ausgestiegen, um dem Radler mitzuteilen, dass er seine Fahrweise unangebracht finde. Schon beim Abbiegen in die Straße soll ihm dieser die Vorfahrt genommen haben. Als beide dann weitergefahren seien, sei der Geschädigte mehrmals vom Bordstein auf die Straße gewechselt. Als er dann an der Autotür stand, sei der Geschädigte jedoch ziemlich schnell auf ihn zugefahren und habe ihn knapp passiert, bevor er gestürzt sei. Ob er ihn berührt oder gar gestoßen habe? "Meine Hände waren unten." Wie der Radler zu Fall kam, könne er sich nicht erklären.

Drei Zeugen stützen diese Sichtweise: Sie haben zwar gesehen, dass Rad- und Pkw-Fahrer sich nahe kamen, einen Schlag hat aber keiner bemerkt. "Das schließe ich aus", betonte eine Schülerin. Ganz anders hat den Vorfall jedoch der Fahrer eines Pkws wahrgenommen, der an der Ampel vor B. stand: Er will im Rückspiegel beobachtet haben, wie der Angeklagte den Geschädigten mit den Fäusten ins Gesicht stieß. Trotz der Aussagen der anderen Zeugen blieb er vehement bei der Darstellung: "Ich hab es zu 100 Prozent gesehen."

Eine Rekonstruktion des Vorfalls durch Kriminalpolizei und Verkehrstechniker brachte ebenso wenig Licht ins Dunkel wie medizinische Gutachten. Alles lief darauf hinaus, dass sowohl ein Schlag als auch eine Berührung oder gar ein Fahrfehler des erfahrenen Radlers den Sturz bedingt haben könnten. Bei so vielen Widersprüchen und der dünnen Beweislage zogen die Richter am Ende des ersten Verhandlungstages Konsequenzen: Der Haftbefehl gegen B. wurde aufgehoben, er bekam seinen Führerschein wieder. "Ein dringender Tatverdacht ist nicht mehr gegeben", begründete der Richter die Entscheidungen.

Der Prozess geht am 21. Februar mit den Plädoyers weiter. Für diesen Tag wird auch das Urteil erwartet.