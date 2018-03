Weshalb ein Polizeieinsatz in einer Kneipe in Heidelberg-Kirchheim am Montagabend derart eskalierte, soll nun ermittelt werden. Foto: dpa

Von Birgit Sommer

Im Polizeibericht vom Montag klang es so: Ein Gastwirt in Kirchheim beleidigte in der Nacht zum Sonntag Polizisten, die dreimal wegen Lärms alarmiert worden waren und schließlich die Musikanlage beschlagnahmen wollten. "Der alkoholisierte Mann versuchte mit körperlichem Einsatz, die Mitnahme der Stereoanlage zu verhindern." Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray habe der Wirt "beruhigt" werden können. Er werde nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Bei Gastwirt und Gästen klingt die Geschichte ganz anders, und Beschwerden und Strafanzeigen gegen die handelnden Polizisten vom Revier Süd wurden bereits angekündigt beziehungsweise gestellt. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft werde nun vom Arbeitsbereich "Beamtendelikte" ermittelt, und die Angaben von beiden Seiten würden neutral aufgearbeitet, erklärte Polizeisprecher Norbert Schätzle gegenüber der RNZ.

Einmal jährlich gibt es Livemusik in der Gaststätte. Wegen Ruhestörung, so der Kirchheimer Gastwirt, habe die Polizei am Samstag gegen 22.30 Uhr vorgesprochen und er habe vereinbart, dass die Band noch vier Stücke spiele und dann zusammenpacke. Als die beiden Beamten 15 Minuten später wieder gekommen seien, habe er der Band signalisiert, aufzuhören. Es ging in Zimmerlautstärke weiter, wie David N. sagt, der als "DJ" fungierte.

Da etwa 30 junge Mitglieder der Freien Turner Kirchheim um 0.30 Uhr nach ihrer Weihnachtsfeier in die Kneipe gehen wollten, wurde es vor dem Eingang durch deren Gespräche noch einmal laut, woraufhin Nachbarn wohl wieder die Polizei alarmierten. Die beiden Beamten hätten nun die Musikanlage beschlagnahmen wollen, sagte der Wirt. Es kam zum Wortwechsel, weil er die Konfiszierung nicht gestatten wollte, die Bedienung an der Theke wurde nach Zeugenangaben so heftig vom Polizisten angefasst, dass sie ein großes Hämatom am Arm davontrug. "Ohne eine Deeskalation vorzunehmen und ohne Warnung" habe ihm entweder der Polizist oder dessen Kollegin mehrmals Pfefferspray in die Augen gesprüht, unterstrich der Wirt, "ich lag hilflos und blind am Boden".

Draußen vor der Tür riefen die Polizisten dann nach Verstärkung. Auch eine große Dose Pfefferspray kam noch einmal zum Einsatz, "obwohl ich sagte, dass ich Herzinfarkt-Patient sei". Dass er alkoholisiert war, wies er gegenüber der RNZ vehement zurück: Die Blutabnahme im Krankenhaus, wohin er schließlich gebracht worden sei, habe 0,5 Promille ergeben.

Zahlreiche Zeugen stellen sich hinter die Aussagen des Wirtes. Michael F. trug seine Beschwerde bereits beim Polizeirevier Süd vor. Er wurde durch das Pfefferspray in der Gaststätte verletzt und beim Hinauslaufen von einem Polizisten umgestoßen. "Ich hatte zuerst überhaupt nichts von der Auseinandersetzung registriert, weil es völlig harmlos war." Doch dann seien alle Kneipenbesucher nach draußen gelaufen, weil jeder vom versprühten Pfefferspray Schmerzen gehabt habe.

Wegen Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung will auch David N. Strafanzeige gegen die Polizisten stellen. "Ich habe eine halbe Stunde lang nichts gesehen und keiner hat mir geholfen oder sich erkundigt, wie es mir geht." Er habe erst ganz hinten in der Kneipe gesessen und "nur die Situation draußen im Freien mitgekriegt", sagt er. Zusammen mit zwei Frauen habe er dort versucht, den Wirt zu beruhigen, der sich die Augen gehalten habe und laut Aussagen anderer Zeugen vor Schmerzen schrie. Immer sei ein Abstand von mindestens drei Metern zwischen den Polizisten und dem Wirt gewesen, "ich stand immer dazwischen, und dann kam wieder ein Polizist mit einer riesigen Flasche Pfefferspray auf uns zu".

"Die Polizisten gingen immer auf den Gastwirt zu", erklärte auch Nadine B., "Sie hätten doch ruhig bleiben können, sodass er sich auch hätte beruhigen können." Schließlich hätten sie ihn zu Boden gerungen und liegen gelassen. "Erst nach mehrfacher Aufforderung und dem Hinweis, dass er bereits drei Herzinfarkte hatte, wurde ein Rettungswagen angefordert", unterstrich die Mitarbeiterin, die an diesem Abend Thekendienst hatte. Nadine B. bezeichnete es gegenüber der RNZ als "unverantwortlich", dass in einem mit 80 bis hundert Leuten gefüllten Lokal mit Pfefferspray hantiert worden sei und Allergiker schlimme Hustenanfälle bekommen hätten.

"Sehr unverständlich" fand auch Philipp Richter, der Geschäftsführer der Freien Turner Kirchheim, den Einsatz des Pfeffersprays, unter dem alle Gäste zu leiden hatten. "Die Polizisten waren wohl überfordert oder hatten Spaß daran, das Mittel einzusetzen."

In der Kirchheimer Gaststätte haben die Gäste inzwischen eine Unterschriftenaktion initiiert, die von allen beim Vorfall am Sonntag Anwesenden unterzeichnet und der Klage gegen die Beamten des Reviers Süd beigefügt werden soll.