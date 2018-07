Von Manfred Bechtel

Wer die Amerikaner noch einmal in ihrem Dorf zwischen Feldern und Autobahn besuchen will, der ist von Mittwoch bis Freitag im Patrick-Henry-Village willkommen. Unbedingt erforderlich ist dabei eine Voranmeldung per Telefon oder E-Mail und am Kontrollpunkt "Grasweg Gate" einen gültigen Personalausweis vorzuzeigen. Der Führerschein genügt nicht. Das "Village" öffnet noch einmal seine Tore, nicht für das einst beliebte amerikanische Volksfest, das alljährlich Besucherscharen anlockte, vielmehr feiern die Amerikaner vor ihrem Abzug im September ein "Farewell Heidelberg Festival": "Wir wollten die Wohnsiedlungen und Kasernenbereiche nicht so sang- und klanglos zuschließen", sagt Pressesprecherin Regina Hingtgen.

Also veranstaltet die Standortverwaltung zum einen "für die Leute, die hier gelebt, geliebt, gearbeitet haben, eine Abschlusswoche, um Abschied zu nehmen von der Zeit in Heidelberg". Zugleich ist das Festival Ausdruck der langjährigen deutsch-amerikanischen Partnerschaft. Diese stellte der Standortkommandeur für Baden-Württemberg, Colonel Bryan DeCoster, bei seiner Eröffnung in den Vordergrund: "Ihre Gastfreundschaft für 68 Jahre können wir nie ganz vergelten, aber mit dieser Farewell-Heidelberg-Woche hoffen wir dazu beizutragen, dass auch Sie sich gerne daran erinnern, dass wir echte Freunde wurden." Er sei einerseits traurig, denn Heidelberg sei immer einer der beliebtesten Standorte für amerikanische Soldaten gewesen, "die Leute haben sich in die Stadt und die Menschen von Heidelberg verliebt". Andererseits eröffne die Rückgabe neue Entwicklungsmöglichkeiten für die Stadt. Patrick-Henry-Village sei ein perfekter Standort für einen neuen Vorort. "Wir haben alle Einrichtungen, die man sich für Familien wünschen kann."

68 Jahren gemeinsamer Geschichte ist die Ausstellung im "Village Pavilion Community Center" gewidmet, das einmal das Offizierskasino war. Sie beginnt mit der von den Deutschen gesprengten Alten Brücke und den Übergang der Amerikaner über den Neckar am Ostersonntag 1945. Viele amerikanische und deutsche Helfer trugen die Ausstellung zusammen. In einem überwiegend englischsprachigen Video erinnern sich Amerikaner und Deutsche an die gemeinsamen Jahre und an die entstandenen Freundschaften: "Hier war ich 44 Jahre lang zu Hause", sagt eine Amerikanerin in dem Film, "der Ort, an dem ich geboren wurde und an dem meine Kinder geboren wurden, den gibt es nicht mehr". "Es endet ein Teil meines Lebens", empfindet ein Landsmann. Eine weitere Ausstellung zeigt Kunstwerke von Schülern und Erwachsenen.

Info: Von Mittwoch bis Freitag, 5. bis 7. Juni, lädt das Patrick-Henry-Village zum "Farewell Heidelberg Festival" mit einem bunten Programm. Am Mittwoch spielt die Trachtenkapelle "Malschenberg" deutsche Volksmusik von 19.30 bis 21.30 Uhr. Am Donnerstag tritt die Band "Patrick Henry Ramblers" mit ihrem Bluegrass-Country ebenfalls von 19.30 bis 21.30 Uhr auf und am Freitag zeigt der "Usareur Chorus Alumni" ein gemischt amerikanisches Programm von 18 bis 19 Uhr. Von 14 bis 16 Uhr gibt es an allen drei Tagen ein Kinderprogramm. Am Samstag gibt es gegen 22.30 Uhr ein großes Abschlussfeuerwerk. Das Village ist am Samstag jedoch nicht für Besucher geöffnet.

Wichtige Hinweise zur Anmeldung: Um das Patrick-Henry-Village betreten zu können, müssen sich alle Besucher vorab – idealerweise am Vortag - telefonisch unter der 06221/17-1400 (zwischen 9 und 16 Uhr) oder (per E-Mail) anmelden. Bei der Voranmeldung müssen Vor- und Familiennamen und Geburtsdatum genannt werden. Am Tag des Besuchs müssen diese Angaben mit einem gültigen Personalausweis nachgewiesen werden. Unangemeldete Besucher müssen aus Sicherheitsgründen leider vom Wachpersonal abgewiesen werden.