kaz. Absolutes Halteverbot: Das galt seit dem 25. Juli für die Parkplätze vor dem östlichen Eingang des Hauptbahnhofs. Wegen mehrmonatiger Gleisarbeiten und dem damit verbundenen Schienenersatzverkehr waren zudem die Taxistände von dort an die Nordseite verlegt worden, also fielen auch dort die Parkplätze komplett weg. Für die Lenker von Privatfahrzeugen bedeutete dies: Fast vier Wochen war es nicht möglich, mal schnell jemandem am Bahnhof samt Gepäck ein- oder aussteigen zu lassen, ohne eine Ordnungsstrafe zu riskieren. Seit gestern gibt es zumindest vor dem Hotel und dem Schnellrestaurant wieder einige Kurzzeitstellplätze, auf denen die Parkdauer auf 15 Minuten begrenzt ist.

Die Parkplätze nördlich davon dürfen weiterhin nicht angefahren werden. Darauf achten inzwischen zwei Bahnbedienstete, die die Autofahrer auf die neue Parkmöglichkeit auf der anderen Seite des Hauptbahnhofes hinweisen. Die Fläche am Rande der Bahnstadt ist durch einen Tunnel quasi direkt an Gleis 10 angebunden, via Fahrstuhl besteht Zugang nach oben und zu den anderen Gleisen. "Das ist sogar bequemer", sagt Bert-Olaf Rieck vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt. Seinen Worten nach wurden die Kurzzeitparkplätze am Osteingang nicht zuletzt auf Drängen der Hotel- und der Schnellrestaurant-Betreiber eingerichtet. Dem privaten "Bring- und Holdienst" für Bahnreisende empfiehlt er dennoch, lieber gleich die neuen Parkmöglichkeiten hinter dem Hauptbahnhof zu nutzen. Die Zahl der Kurzzeitparkplätze, darunter einer für Behinderte, ist schließlich auf acht begrenzt. Die übrigen sind nach wie vor gesperrt - aus Gründen der Sicherheit wegen des vermehrten Busverkehrs. Außer durch den Schienenersatzverkehr wird der Willy-Brandt-Platz schließlich auch von Fernreisebussen oder privaten Busunternehmen angefahren - da könnte es schon mal eng werden.

Die Gleisarbeiten auf der Bahnstrecke im Neckartal dauern voraussichtlich noch bis zum 9. September. Bis dahin ist auch der Heidelberger Hauptbahnhof vom besagten Schienenersatzverkehr betroffen. Also sollten Autofahrer aus Heidelberg und Umgebung beim Fahrziel "Hauptbahnhof" alte Gewohnheiten ändern und sich Richtung Parkplatz an der Bahnstadt orientieren.