Von Maria Stumpf

Heidelberg. Die Wünsche könnten unterschiedlicher nicht sein, Nutzungskonflikte sind programmiert: Autofahrer wollen staufrei fahren und möglichst nah am Ziel parken, Anwohner wünschen sich ein ruhiges, gesundes Umfeld - mit dem Rad und zu Fuß soll es schnell und sicher vorangehen. Dieser Gegensatz zwischen dem fließenden und dem ruhenden Verkehr treibt Heidelberg um.

Deshalb hat die Grün-Alternative Liste (GAL) nun die Verkehrsplanerin Hannah Eberhardt vom Planungsbüro "Verkehr mit Köpfchen" eingeladen, um über Auswege aus dem Dilemma zu diskutieren. Rund 30 Gäste waren gekommen, darunter einige Kinderbeauftragte aus den Stadtteilen. "Wir wollen keinen Autofahrer verteufeln", betonte GAL-Stadträtin Judith Marggraf zu Beginn, "aber wir wollen dieses hoch emotionale Thema mit einem fachlichen Input für mögliche Lösungsansätze angehen."

Ihr Ratskollege Michael Pfeiffer zeigte Bilder von Heidelberger Parkszenen als "Reality Show" - und was man sah, machte betroffen: zugeparkte Gehwege, blockierte Bushaltestellen und Straßenecken, abgestellte Fahrzeuge rund um die Heiliggeistkirche und auf dem Uni-Platz. "Das Risiko, irgendwann erwischt zu werden, ist relativ gering. Irgendwo wird immer falsch geparkt und die Kontrollen sind zu lasch", empörte sich ein Zuschauer. Das Thema autofreie Altstadt mit automatischen Pollern rückte in der Debatte so in den Vordergrund.

Verkehrsplanerin Eberhardt hatte aber auch das legale Parken im Blick: "Parkplatzausbau ist keine dauerhaft funktionierende Lösung", sagte sie. Denn: "Parken beschränkt andere Nutzungen, die Parkraumnachfrage ist oft nur zeitlich begrenzt und ein steigendes Angebot erhöht nur die Nachfrage." Jedes Jahr ein paar Prozent weniger Parkraum im öffentlichen Raum erhöhten dagegen die Lebensqualität und Verkehrssicherheit.

"Der aktuelle Ansatz einer Verkehrsplanung ist das Parkplatzmanagement, also die Steuerung der Nachfrage." Dabei gehe es darum, das Parkraumangebot bewusst zu begrenzen oder zu erweitern, eine Parkraumbewirtschaftung einzuführen, die Verkehrsmittelwahl zu beeinflussen und Nutzungsalternativen aufzuzeigen - etwa das gemeinsame Nutzen von Abstellplätzen. Außerdem gelte es, Maßnahmen der Verkehrslenkung für den Parksuchverkehr zu nutzen. Kurzfristige Lösungen könnten schon sein, die Parkgebühren im Freien denen in Parkhäusern anzupassen. Und längst müsse man sich befreien von dem Anspruch, ein Recht auf einen eigenen Parkplatz im öffentlichen Raum zu haben: "Ein Parkplatz wird künftig immer etwas kosten." Und natürlich müsse der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) gut funktionieren.

Eberhardt schlug vor, Leitlinien als Hilfestellung für Verwaltung und Politik auszuarbeiten, um beim Parken eine Strategie zu finden. Bei GAL-Vertretern und Teilnehmern kam dieser Ansatz gut an. "Mehr Mut und Konsequenz in der Heidelberger Verkehrspolitik, auch wenn man sich Autos nicht einfach nur wegwünschen kann", forderte ein Teilnehmer. Wäre es besser, nur noch das Rad nehmen? "Die parken aber auch immer öfter total behindernd", murrte da jemand - wahrscheinlich ein Fußgänger.