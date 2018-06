Heidelberg. (RNZ) Die Rektorin der Pädagogischen Hochschule Anneliese Wellensiek ist tot. Die 56-Jährige verstarb bereits am Sonntag an den Folgen einer langen schweren Krankheit. Sie war verheiratet mit dem Insolvenzverwalter Jobst Wellensiek.

Wellensiek wurde 1958 in Wiesloch geboren und studierte an der PH Lehramt an Realschulen mit der Fächerkombination Biologie/Chemie. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie unter anderem bei den Behringwerken Mannheim, einem Tochterunternehmen der ehemaligen Hoechst AG. 1993 promovierte sie an der Universität Heidelberg mit der Dissertation "Gib Aids keine Chance – worin besteht hier die Herausforderung an die Erziehungswissenschaften?".

Danach begannn ihre Karriere an der PH Heideilberg als wissenschaftliche Mitarbeiterin. 2004 erfolgte die Habilitation an der Universität Hamburg im Fach Erziehungswissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der Didaktik der Naturwissenschaften mit dem Schwerpunkt Chemiedidaktik. Seit 2005 hatte Wellensiek eine Privatdozentur an der Universität Hamburg inne, 2006 erfolgte die Ernennung zur Universitätsprofessorin.

Nachdem die PH im Jahr 2009 in Finanznot geriet wurde Wellensiek im Oktober die Nachfolgerin von Michael Austermann als Rektorin der PH Heidelberg.