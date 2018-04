Heidelberg. (RNZ/rl) Zur "Bergfahrt" der Heidelberger Oldtimerfreunde auf den Königstuhl versammelten sich am Samstag dutzende Autos auf dem Uniplatz und in der Klingenteichstraße. Unser Fotograf Philipp Rothe hat die Oldtimer in Heidelberg fotografiert.

116 Jahre nach dem ersten Bergrennen auf dem Königstuhl fuhren sie wieder den Berg hoch. Am 31. März 1901 fand dem Verein zufolge am Königstuhl das erste Bergrennen statt. Gewonnen hatten damals Heinrich und Fritz Opel auf einem Opel System Lutzmann in einer Fahrzeit von 23 Minuten. Das erste Automobilrennen in Deutschland von (Berlin–Potsdam–Berlin) fand 1898 statt.

Am Samstag starteten die Fahrer in Mannheim-Friedrichsfeld und fuhren eine erste Wertungsprüfung bis Heidelberg. Nach der Fahrzeug-Präsentation auf dem Uniplatz ging es zur zweiten Gleichmäßigkeitsfahrt rund 4,5 Kilometer über den Klingenteich bis auf den Königstuhl. Die dritte Etappe führte nach Lobbach.