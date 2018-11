Von Birgit Sommer

Wieder sind es zwei Mäzene, die den Heidelberger Wissenschaftlern exzellente Arbeitsbedingungen ermöglichen. "Europaweit einzigartig", nannte das Prof. Guido Adler, der Leitende Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums, gestern beim Richtfest für das neue Analysezentrum im Neuenheimer Feld. Dietmar Hopp setzt über seine Stiftung neun Millionen Euro für die Stoffwechselforschung ein, Klaus Tschira 7,5 Millionen für die Herz-Kreislauf-Forschung. Im Analysezentrum werden beide Forschungszweige ihre Labore und Büros haben; das große Gebäude zwischen Klinikverwaltung und Zentrallabor soll im nächsten Frühjahr bezugsfertig sein. Für Bau und Ausstattung geben Uniklinikum, Medizinische Fakultät und Sponsoren insgesamt 20,5 Millionen Euro aus.

Erbliche Stoffwechselkrankheiten erforscht das Team um Prof. Georg Hoffmann, den Geschäftsführenden Direktor der Kinderklinik, seit 14 Jahren wird es dabei von der Hopp-Stiftung unterstützt. Blutstropfen von 160 000 Babys aus Süddeutschland und aus dem Emirat Katar werden jährlich untersucht, um 14 erbliche Krankheiten zu entdecken. Eine rechtzeitige Behandlung der Kinder kann geistige Behinderung oder frühen Tod verhindern. Dazu kommen jährlich 50 000 weitere Stoffwechsel-Spezialuntersuchungen.

Prof. Hugo Katus, der Chef der Kardiologie im Universitätsklinikum, sah mit Genugtuung, dass die Herz-Kreislauf-Medizin mit dem neuen Gebäude endlich an Stellenwert zulegt: "Die wichtigste Medizin", fand er. Zehn bis 20 Prozent der über 70-Jährigen litten an Herzschwäche, gekennzeichnet durch Atemnot, Kurzatmigkeit und verringerte körperliche Belastbarkeit. Die Zahl dieser Patienten werde weiter zunehmen, erklärte Katus beim Richtfest. Das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung Heidelberg unter seiner Leitung - beteiligt sind neben der Universität mehrere Forschungszentren wie DKFZ und EMBL - nimmt ein Stockwerk im neuen Gebäude ein. Auch im Klaus Tschira Institute for Integrative Computational Cardiology (KTI) in zwei weiteren Stockwerken will man die Herzleiden besser verstehen lernen. "Wir wollen Medizin, Mathematik und Computerwissenschaften zusammenführen."

Mithilfe von mathematischen Modellen sollen Störungen im Aufbau der Eiweiße im Herzen analysiert und Voraussagen für den Ausbruch der Herzschwäche und deren richtige Behandlung getroffen werden. "Ein Fortschritt in Richtung personalisierte Medizin", sagte der Mäzen dazu. Klaus Tschira finanziert auch die entsprechende Stiftungsprofessur für einen Mathematiker und Bioinformatiker.