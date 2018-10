Von Micha Hörnle

Alice Habersack legte bereits 2008 an der Pariser Universität Sorbonne ihre Dissertation zu Fremdarbeitern in Heidelberg vor, die nun auf Deutsch erschienen ist. Darin werden alle "Opfergruppen" in allen Wirtschaftszweigen in einer Stadt analysiert. Darüber sprach die RNZ mit ihr und Peter Blum vom Stadtarchiv.

Frau Habersack, Sie schreiben vom "Fremdarbeitern" und nicht von "Zwangsarbeitern". Warum?

Nicht alle wurden zur Arbeit gezwungen, es gab auch etliche Zivilarbeiter aus Frankreich und den Niederlanden, die freiwillig hierher gekommen waren. Die waren aber wohl in der Minderheit.

Woher kamen die Fremdarbeiter?

Die größte Gruppe stellten mit 34 Prozent die Franzosen, dann folgten Russen (24 Prozent), Polen (11,6), Niederländer (6,2) und Italiener (4,8).

Also waren auch die Lebensbedingungen der Arbeiter unterschiedlich?

Die Arbeiter, die freiwillig hier waren - vor allem die aus den Ländern, die mit Deutschland verbündet waren -, hatten ähnliche Lebensbedingungen wie die Deutschen. Die Westarbeiter waren etwas schlechter gestellt, die Kriegsgefangenen aus den westlichen Ländern bekamen schon deutlich weniger zu essen. Noch weniger hatten die Ostarbeiter, die meist unterernährt waren und wenig oder minderwertige Lebensmittel bekamen. Besonders schlecht hatten es die sowjetischen Kriegsgefangenen.

Wo waren die Arbeiter untergebracht?

Die meisten in Lagern, das größte war mit 1000 Personen am Baggerloch, dem heutigen Hauptbahnhof, außerdem in vielen Gasthöfen oder bei Privatleuten.

Gab es da Unterschiede in den Lagern?

Habersack: Durchaus. Die westlichen Arbeiter hatten mehr Rechte: Sie durften raus und in der Stadt einkaufen - im Gegensatz zu den russischen Kriegsgefangenen.

Peter Blum (Stadtarchiv): Die Behandlung war sehr abgestuft - bis hin zur Religionsausübung: Die Nazis verhinderten beispielsweise, dass die polnischen Katholiken denselben Gottesdienst besuchten wie die Heidelberger Gläubigen.

Habersack: Bei den schwangeren Ostarbeitern waren ab 1943 Zwangsabtreibungen Standard, während schwangere Französinnen nach Hause durften.

Wie gingen die Heidelberger mit den Fremdarbeitern um?

Darüber weiß man wenig. Es gab durchaus Versuche, die Lebensverhältnisse der Arbeiter, vor allem der aus dem Osten, zu verbessern, manchmal aber auch offene Feindseligkeit. Gelegentlich gab es auch Freundschaften oder Liebesverhältnisse.

Wo waren die Arbeiter eingesetzt?

Eigentlich überall: bei den Stadtwerken, in der Landwirtschaft, bei der Reichsbahn, in der Gastronomie oder Hotellerie - da arbeiteten vor allem Franzosen -, in Privathaushalten und natürlich bei den großen Firmen Schnellpresse, Grau-Bremse oder Fuchs. Besonders viele Ostarbeiter schufteten in der Industrie; es gab aber auch typische Frauenarbeit - beispielsweise in Großküchen

Wie behandelten die Heidelberger Betriebe die Fremdarbeiter?

Das hing ganz vom Arbeitgeber und von der "Chemie" ab. Die Fremdarbeiter bei der Fuchs'schen Waggonfabrik hatten ein eher hartes Los, hier sind ein Selbstmord und fünf Erhängungen bezeugt. Aber es gab auch die Bitte an die Behörden, die Fremdarbeiter mit besserer Kleidung und mehr Lebensmitteln zu versorgen.

Blum: Dabei ist aber schwer zu entscheiden, ob das aus echtem Mitgefühl heraus kam oder ob es den Betrieben dabei eher um die effizientere Ausbeutung ging.

Herr Blum, wie haben sich die Stadtverwaltung und die Heidelberger Firmen später der Verantwortung gestellt?

Es gibt den Gemeinderatsbeschluss, die städtischen Zwangsarbeiter zu entschädigen. Bisher konnte aber nur ein Franzose ermittelt werden - durch eine Kette von Zufällen. Er arbeitete auf dem Friedhofsamt und bekam 2500 Euro 2002. Oft fehlt uns die Brücke zu den Betroffenen, die ihr Schicksal, auch oft aus Scham gegenüber ihren eigenen Landsleuten, verschweigen. Trotz einiger Bemühungen, auch der IG Metall, war die Beteiligung Heidelberger Firmen, die Zwangsarbeiter zu entschädigen, eher gering. Das liegt auch daran, dass sie hier oft in mittelständischen Betrieben eingesetzt waren.

War Heidelberg in Sachen Fremdarbeit eine "normale" Stadt?

Habersack: Ja, bis auf die Sonderstellung der Universitätsklinik als medizinisches Zentrum für die Fremdarbeiter, das in der Regel alle Fremdarbeiter, unabhängig von ihrer Herkunft, gut behandelte.

Blum: Vor allem war Heidelberg, nicht nur wegen der Anzahl der Arbeiter, sondern auch als Umschlagsplatz für das Umland wichtig. Man darf nicht vergessen, dass das öffentliche Leben ohne diese Arbeiter, gerade in städtischen Diensten, nicht aufrechtzuerhalten gewesen wäre.