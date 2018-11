Von Holger Buchwald

Eine neue Arbeitsgruppe beim Stadtplanungsamt soll sich darum kümmern, wie der öffentliche Raum aufgewertet werden kann und bis Ende dieses Jahres konkrete Vorschläge erarbeiten. Das gab Oberbürgermeister Eckart Würzner bei einem Altstadtspaziergang mit dem Verein Alt-Heidelberg bekannt. Vor allem ging es bei dem Ortstermin aber um Schmuddelecken, Lärm und den Autoverkehr.

Drei Stunden nahm sich Würzner auf Einladung der Vereinsvorsitzenden Karin Werner-Jensen Zeit, um sich die Sorgen und Anregungen der Altstädter anzuhören. Rund 50 Teilnehmer kamen zum Treffpunkt auf dem Marktplatz. Zum Abschluss diskutierten sie im Amtsstübel in der Kettengasse. So konnte Würzner genug Anregungen für die neue Arbeitsgruppe sammeln.

Die Außenbewirtschaftung der Gaststätten würden einige Altstädter gerne wieder etwas reduzieren. Angesichts von 450 Sitzplätzen allein in den Straßencafés auf dem Marktplatz sprechen sie von einer "Kommerzialisierung" des Stadtteils. Doch der Oberbürgermeister kann an vielen Stellen nichts Schlechtes an Stühlen und Tischen vor den Lokalen finden. In der Lauerstraße begrüßt er dies zum Beispiel. "Früher standen hier überall Autos", erinnert Würzner: "Das sieht jetzt doch besser aus." Der OB gibt allerdings zu, dass die Hauptstraße wohl keine zusätzliche Außenbewirtschaftung mehr verträgt. Allgemein sei bei diesem Thema keine Veränderung vorgesehen. Bevor neue Tische genehmigt werden, dürften Bezirksbeirat und Gemeinderat mitreden. Würzner hält aber nichts davon, die genehmigten Flächen mit Plaketten im Bodenbelag zu markieren: "Ich bin dagegen, die Bevölkerung als Wachhunde einzusetzen."

Die neuen Sitzbänke am Marktplatz erregen die Gemüter. Würzner verteidigt aber die Straßenmöbel: "Sie wurden so gesetzt, wie es der Gemeinderat beschlossen hat." Nach einer erneuten Diskussion in den städtischen Gremien könnte er sich aber vorstellen, die Bänke leicht zu versetzen, sodass der Herkulesbrunnen besser zur Geltung kommt.

Über den Autoverkehr ärgern sich die Altstädter am meisten. Offiziell dürfen Anlieferer nur bis 11 Uhr in der Fußgängerzone fahren. Doch häufig sind auch am Nachmittag Transporter in der Hauptstraße und ihren Seitengassen unterwegs. Für den OB ist dies ein "ernstes Thema". Während des Spazierganges hält er in der Unteren Straße sogar selbst den Lieferwagen eines koreanischen Einzelhändlers an und stellt den Fahrer zur Rede. Würzner ist gegen Straßenpoller.

Falschparker verschandeln in den Augen der Spaziergänger das Stadtbild. Beweise dafür gibt es an diesem Tag genug. Gleich mehrere Wagen stehen ohne Genehmigung auf dem Heumarkt, aber auch ein paar Schritte weiter auf dem Fischmarkt, direkt vor der Heiliggeistkirche. Würzner freut sich über die neue Gesetzeslage. So bekommen Wiederholungstäter inzwischen auch einen Punkt in der Verkehrssünderdatei. Der OB kündigte an, dass es in diesem Jahr wieder eine Abschleppaktion mit der Polizei geben wird.

Die Straßenpflasterung ist im Zentrum der Fußgängerzone neu gemacht. Anders sieht es aber in den Seitenbereichen aus. In der Haspelgasse sieht Würzner Handlungsbedarf: "Das müssen wir dringend machen." Der OB spricht sich für den historischen Straßenbelag aus. Er müsse aber sicher sein.

Der Dauerbrenner Lärm kommt in der Diskussion im Amtsstübel nur kurz zur Sprache. Ein Anwohner, der seit zehn Jahren in der Kleinen Mantelgasse wohnt, moniert, dass er seitdem Opfer der nächtlichen Lärmexzesse sei. Würzner gibt zu, dass die Situation nicht befriedigend sei. Er findet es aber gut, dass die Besucherströme durch längere Kneipenöffnungszeiten entzerrt werden. "Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht."