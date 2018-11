Von Micha Hörnle

Zwei Dinge waren gestern am spannendsten beim Neujahrsempfang der Grünen im Karlstorbahnhof: Wie würde der vor einem Monat gekürte OB-Kandidat Derek Cofie-Nunoo, der ja selbst kein Grüner ist, bei der Wählerschaft ankommen? Und mit welchen inhaltlichen Schwerpunkten will er in den zehnmonatigen Wahlkampf ziehen? Ad 1: Cofie-Nunoo begeisterte, immer wieder wurde er von Applaus unterbrochen, am Ende klatschten die über 200 Gäste fast eine Minute lang stehend. Ad 2: Er hat zwar seine Themen - vor allem bezahlbarer Wohnraum, Mobilität für alle und Älterwerden in Heidelberg, aber er bietet keine fertigen Lösungen an. Da vertraut er lieber auf die Bürger und ihre Ideen. Insofern steht er, in bester grüner Tradition, für die "Politik des Gehörtwerdens", die bekanntlich Ministerpräsident Winfried Kretschmann ausgerufen hat.

Um es vorwegzunehmen: Den ganz großen Konflikt mit dem amtierenden OB Würzner suchte er gestern Abend nicht, er steht eher für einen anderen Politikstil: wenig selbst vorgeben und mit den Bürgern reden; damit will er Vertrauen in die Stadtspitze schaffen, von der er glaubt, dass unter Würzner viel abhandengekommen ist. Er hält viel von den Initiativen und Ideen, die von den Heidelbergern selbst kommen - sei es bei neuen Formen des Wohnens, die beispielsweise Bauherrengemeinschaften auf den US-Flächen vorhaben: "Es muss nicht alles die Stadtspitze machen, viele Probleme können die Bürger selbst lösen." Und er will sich stärker für die einsetzen, die gerade abgehängt werden - vor allem bei einem immer teureren Wohnungsmarkt. Das soll, neben der regionalen Energiewende, einer Mobilität für alle und einer Stadt, in der alle auch im Alter gut leben wollen, einer seiner Schwerpunkte im Wahlkampf werden.

Eher sanft wies er hin auf die "Fehler, aus denen wir lernen wollen" - beispielsweise dass in der Bahnstadt kaum günstige Wohnungen entstanden seien, weil die Stadt das Heft des Handelns aus der Hand gegeben habe. Deswegen will er, dass die Stadt gerade bei den US-Flächen möglichst alles ankauft, um ihre Ziele - oder vielmehr die der Bürger - dort umzusetzen. Und hier könnten auch neue Modelle des Zusammenlebens aller Generationen ausprobiert werden, die Heidelberg zu einem Vorbild für andere Städte machen könnte. Alles in allem deckt sich hier vieles mit dem, was zuvor die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat, Beate Deckwart-Boller, als die Themen der Partei für den Kommunalwahlkampf vorgegeben hatte.

Neu für viele war seine Motivation, OB werden zu wollen: "Ich habe immer die Dinge getan, die mir am meisten Spaß machen" - und oft genug "ohne Fallschirm": Erst war es der eigene Modeladen in der Plöck, den er dann verkaufte, als er sein Interesse an der Gerontologie entdeckte - und zeitgleich den Sprung in die Kommunalpolitik wagte. In den letzten zehn Jahren als Stadtrat von Generation-HD entdeckte er im Einsatz für seine Heimatstadt seine wahre Berufung und ging mit seiner Gerontologenstelle auf 50 Prozent. Und just in diesem Augenblick fragten ihn die Grünen, ob er nicht ihr OB-Kandidat werden wolle. Was er nun "aus tiefster Überzeugung" werden will - und zwar als "Oberbürgermeister, bei dem der ,Bürger' in der Mitte steht".

Einer blieb sitzen, als alle anderen stehend applaudierten: OB Eckart Würzner. Der wirkte ganz entspannt und bekannte, er sei weniger hierher gekommen, um Cofie-Nunoo zu erleben, sondern weil er sowieso zu den grünen Neujahrsempfängen gehe. War er von den inhaltlichen Schwerpunkten seines Herausforderers überrascht? "Nein, dafür kennen wir uns zu lange. Aber es wird doch ein interessantes Wahljahr."