ste. Nach dem dritten Bürgerforum zur Zukunft der US-Flächen in der Südstadt (siehe Artikel links) arbeiten die Planer von nun die Anregungen der Bürger in das Nutzungskonzept ein. Im Mai wird sich der neu geschaffene Konversionsausschuss des Gemeinderats mit dem Entwurf befassen, im Juni der Entwicklungsbeirat, in dem 34 Vertreter von Kommunalpolitik und Stadtgesellschaft sitzen. Der Gemeinderat soll das Nutzungskonzept im Juli verabschieden. "Damit gibt es aber noch keine Festlegung, wie die jeweilige Nutzung dann ausgestaltet wird", betonte Jürgen Schmitt von "NH Projekt Stadt" beim Forum im Helmholtz-Gymnasium.

Stadt hat Vorkaufsrecht

Der Beschluss liefert dann die Grundlage für die Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), an die das Gelände nach der Rückgabe durch Nato und US-Armee zurückfällt. Die Stadt hat ein Vorkaufsrecht und eigens eine Gesellschaft gegründet, um die Flächen zu erwerben. Oberbürgermeister Eckart Würzner erwartet "harte Verhandlungen" mit der Bima, denn deren Vorgabe ist, möglichst viel Geld für den Bund aus dem Verkauf zu erzielen. Die Stadt wird aber nicht alle Grundstücke behalten, über Verträge beim Weiterverkauf könne man aber zukünftige Nutzungen besser festschreiben als nur über einen Bebauungsplan, erklärte Würzner. Trotzdem muss ein solcher aufgestellt werden, damit Planungsrecht vorliegt.

Auch im weiteren Verlauf sollen die Bürger in den Entscheidungsprozess eingebunden werden. Und im Lauf des Jahres will man die Planungen für zwei weitere Konversionsflächen (wahrscheinlich die Patton Barracks und das Hospital) angehen - die Arbeit für die engagierten Heidelberger wird also nicht weniger.