Er soll so bleiben, wie er ist: der Neuenheimer Hang. Allenfalls sollen die zugewachsenen Gartenflächen über den Häusern wieder von Bäumen und Büschen befreit werden. Foto: Hentschel

Von Birgit Sommer

Der Neuenheimer Hang unterhalb des Heiligenbergs ist immer wieder bewunderte Kulisse für die Stadt Heidelberg, ähnlich wie Altstadt und Schloss. Ob zwischen Alter Brücke und Bergstraße überhaupt noch gebaut werden darf und wie die Landschaft bis hoch zum Wald aussehen soll, legt künftig ein Bebauungsplan fest. Michael Rudolf vom Stadtplanungsamt stellte ihn im Rahmen einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung im Seniorenzentrum in der Uferstraße vor. Der Saal war ziemlich voll.

Das historisch gewachsene Bild soll erhalten bleiben, ist die Devise der Planer. Ein aktuell vorliegender Bauantrag müsse noch auf seine Auswirkungen hin untersucht werden, hieß es. "Warum erst jetzt geneigte Dächer vorschreiben, wo in den letzten Jahren schon vieles gebaut wurde?", fragte ein Besucher der Veranstaltung. Rudolf hatte es leicht mit der Erwiderung: "Ich bin erst seit 2011 im Amt, ich kann die Frage nicht beantworten."

Sehr eng geplante Baufenster um die bestehenden Gebäude helfen, das Landschaftsbild am Hang zu erhalten. Möglich sollen künftig höchstens noch energetische Sanierungen oder auch mal der Anbau eines Balkons sein. Alle Nachverdichtungen werden im Bebauungsplan ausgeschlossen. Allerdings will ein Eigentümer südlich des Philosophenwegs und östlich der Einmündung der Albert-Ueberle-Straße noch eine Baumöglichkeit haben. Dafür, so Michael Rudolf, verzichte er aber auf ein vorhandenes Baufenster auf seinem östlichen Grundstücksteil.

Die Besonderheiten, die die Landschaftsplaner bei der Untersuchung des Neuenheimer Hanges fanden, trug Klaus- Dieter Aichele vom Mainzer Büro "Bierbaum.Aichele" vor: Die sechs Aussichtsplätze im Plangebiet, die das Stadtbild prägenden Bäume in der Albert-Ueberle-Straße und der Neuenheimer Landstraße, die Vielzahl denkmalgeschützter Gebäude und Freiflächen, die alten Treppenaufgänge und Toranlagen, die Zäune und Geländer. Aichele ließ auch einen Blick in die denkmalgeschützte Gartenanlage der Villa Bergius werfen - historische Reste hinter dem modernen Bauhausstil an der Albert-Ueberle-Straße.

Der Hang westlich des Schlangenwegs stellte sich nach Fotos um 1900 noch als sehr offene Landschaft mit Bäumen, Nutzgärten und Weinbergen dar. Heute ist er zugewachsen und verbuscht, die trocken-warmen Mauern, die die Eidechsen brauchen, sind dadurch verschattet. Wie die Strukturen einst aussahen, erkennt man noch auf winterlichen Fotografien. So hätten die Landschaftsplaner den Heiligenberg gerne wieder. Förderprogramme des Landes könnten die Besitzer bei der Zurückdrängung des Waldes und der Sanierung der Trockenmauern finanziell unterstützen, hieß es vonseiten der Stadt. Nach Angaben Aicheles gibt es sogar Bestrebungen, den Hang in den Rebenaufbauplan aufzunehmen, falls sich ein Winzer findet, der das steile Gelände bearbeiten will.

Das Gebiet sei jedenfalls ein höchst wertvoller Lebensraum inmitten des Stadtgebietes, meinte der Landschaftsplaner, der 25 Vogelarten kartiert hat und auch auf die Mispel hinweist, eine alte Baumart, deren Vorkommen am Philosophenpenweg als das größte in Deutschland gelte. Arten- und Biotopschutz, Wohnumfeldqualität, aber auch Tourismus sind nach Ansicht der Planer in dem vom berühmten Philosophenweg durchzogenen Teil der Stadt zu berücksichtigen.

Für den Philosophenweg liegt laut Michael Rudolf bereits ein Gestaltungskonzept vor, um die in die Jahre gekommene Anlage zu verschönern. In diesem Zusammenhang soll der Kiosk Lagermöglichkeiten bekommen und eine kleine Außenbestuhlung einrichten können. Auch an eine ständig begehbare Toilettenanlage in der Nähe ist gedacht. "Das alles dient der sozialen Kontrolle", meinte ein Bürger zustimmend. Die "Szene" habe sich teilweise von der Neckarwiese auf die Eichendorffanlage verlagert.

Info: Der Bebauungsplan "Nördliches Neckarufer zwischen Karl-Theodor-Brücke und Bergstraße" kann bis zum 2. August im Technischen Bürgeramt (und im Internet) eingesehen werden.