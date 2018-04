hö. Gestern Nachmittag kam überraschend Landesinnenminister Reinhold Gall nach Heidelberg, um sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen und vor allem den vielen ehrenamtlichen Helfern - momentan sind insgesamt 53 Personen von der Polizei, dem THW, der Feuerwehr und dem Roten Kreuz vor Ort - zu danken: "Ohne die Hilfe dieser erfahrenen Kräfte hätten wir niemals diese zugespitzte Situation bewältigen können - und das innerhalb von Stunden. Viele Außenstehende ahnen gar nicht, wie viele kleine Probleme man für eine solche Aufgabe lösen muss. Es ist ein gutes Gefühl, dass wir so etwas fertigbringen."

Aber es war nicht nur die logistische Meisterleistung, die Gall beeindruckte, sondern auch die Freundlichkeit der Ehrenamtlichen den Flüchtlingen gegenüber: "Die Menschen sind wirklich dankbar. Und es spricht für die Helfer vor Ort, dass die Flüchtlinge sagen, sie seien noch nie so gut behandelt und verpflegt worden wie hier."

Die große Bereitschaft der Stadt Heidelberg, hier schnell eine Notunterkunft einzurichten, und das Engagement der Organisationen nahm Gall als gutes Zeichen: "Wenn in einer Stadt eine so große Hilfsbereitschaft da ist, ist das klasse." Er warnte aber auch: "Natürlich ist eine solche Unterkunft ein großes Thema in der Stadt. Es wird sicher Leute geben, die aus dieser Situation politisches Kapital schlagen wollen." Aber dem dürfe die Bürgerschaft angesichts der Notlage vieler Flüchtlinge keinen Raum geben.