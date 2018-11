Von Timo Teufert

Heidelberg. Lange wurde um sie gestritten, es gab viel Getöse, und es ging "um Leben und Tod": Die Notfallzufahrt für Rettungsfahrzeuge im Neuenheimer Feld. Seit November ist sie nun offiziell in Betrieb und soll dafür sorgen, dass bei einem extremen Rückstau auf der Kirschnerstraße und dem Hofmeisterweg die Patienten so schnell wie möglich die Notaufnahme in der Medizinischen Klinik erreichen. Genutzt wurde sie bislang aber noch nicht, wie Guido Adler, Leitender Ärztlicher Direktor des Uniklinikums, jetzt im RNZ-Gespräch bestätigte.

Von der Kirschnerstraße zweigt die Notfallzufahrt Richtung Süden ab, führt dann am Neckar entlang bis zur Notaufnahme an der Medizinischen Klinik. Grafik: Peh und Schefcik

"Dass die Ausweichstrecke noch nicht genutzt wurde, zeigt doch, dass wir die Einrichtung ,Notfallzufahrt‘ nicht missbrauchen", erklärte Adler. Und es bestätige die Annahme des Klinikums, dass sie nur ein bis zwei Mal pro Jahr wirklich gebraucht werde. Nämlich dann, wenn es außerhalb des Neuenheimer Feldes beispielsweise auf der Berliner Straße zu einem Unfall und dadurch der Verkehr auch auf dem Campus zum Erliegen komme.

Zunächst hatte die Stadt einen 5,50 Meter breiten Fuß- und Radschnellweg von der Uferstraße bis zu den Marsilius-Arkaden geplant, den im Notfall Rettungswagen mitnutzen sollten. Dagegen hatte sich aber eine breite Mehrheit im Gemeinderat ausgesprochen und schließlich die nun gebaute Alternativroute vorgeschlagen.

Hintergrund Die Notfallzufahrt ins Neuenheimer Feld hatte die Stadt als Verlängerung der Uferstraße unter der Ernst-Walz-Brücke hindurch entlang des Neckars bis zu den Marsilius-Arkaden vorgeschlagen. Dadurch wäre die Hundewiese, die sich westlich der Ernst-Walz-Brücke befindet, zerschnitten worden. Nach Protesten wurde umgeplant: Die Rettungswagen sollten einen 5,50 Meter breiten Fuß- und Radweg direkt am Wasser mitbenutzen, die Hundewiese wäre mit einer an manchen Stellen bis zu zwei Meter hohen Gabionenwand (das sind mit Steinen gefüllte Drahtkästen) abgestützt worden. Insgesamt sollte der Ausbau 735.000 Euro kosten, allerdings hätte es einen Zuschuss in Höhe von 550.000 Euro vom Land gegeben. Auch gegen diese Variante regte sich heftiger Protest - sowohl in der Bevölkerung als auch im Gemeinderat. Die Fraktion der Grünen schlug nach einer Begehung, an der auch Notfallmediziner des Uniklinikums teilnahmen, als Alternative die jetzt gebaute Strecke vor: Sie benutzt die ehemalige Baustraße, die vom Wehrsteg bis zu den Arkaden führte, mit - und ist so vom Fuß- und Radweg räumlich getrennt. tt

Im Notfall fahren die Rettungsfahrzeuge dann zunächst ganz normal in die südliche Campus-Zufahrt über die Kirschnerstraße ein. Kommt es zu Behinderungen, kann der Fahrer des Rettungswagens selbst entscheiden, ob er die Ausweichroute am Neckar entlang nimmt: Er biegt dann zwischen den Gebäuden INF 114 und INF 115 Richtung Neckar ab und kommt so auf die ehemalige Baustraße der Marsilius-Arkaden. Von dort aus fährt er ohne Behinderungen bis zur Medizinischen Klinik.

Mit der Zustimmung zum Bau hatten die Gemeinderäte im Februar 2016 die Verwaltung auch um eine Prüfung gebeten, wie die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge zum Campus an den Kreuzungen der Berliner Straße beschleunigt und Vorrangschaltungen eingerichtet werden können. "Die Prüfung kann aus Kapazitätsgründen der hierfür zuständigen Abteilung Verkehrstechnik des Amtes für Verkehrsmanagement in absehbarer Zeit nicht erfolgen", hieß es nun Ende des Jahres in einer Vorlage.

Und das, obwohl Oberbürgermeister Eckart Würzner bei den Vorberatungen gesagt hatte, beim Bau der Notfallzufahrt gehe es um Leben und Tod.

Adler ist überzeugt, dass man allein mit einer anderen Ampelsteuerung das Problem der Staus rund um den Campus nicht lösen könne. "Was die Notfallzufahrt angeht, sind wir mit der jetzigen Situation zufrieden", sagt der Leitende Ärztliche Direktor. Doch die Gesamtlage sei instabil: "Wenn außerhalb des Campus etwas passiert, bricht hier alles zusammen."

Deshalb wolle sich das Klinikum intensiv in den Masterplanprozess einbringen. "Wir müssen über weitere Möglichkeiten der Verkehrsanbindung des Neuenheimer Feldes nachdenken", mahnt der Klinikchef. Schließlich sei nicht nur der Campus in den letzten Jahrzehnten gewachsen, sondern auch die Stadtteile Handschuhsheim, Neuenheim und Dossenheim.

"Die Anbindung ist aber gleich geblieben", zeigt Adler das Missverhältnis auf. Das schaffe Probleme für Mitarbeiter und Patienten, weil der Verkehr nicht richtig aus dem Neuenheimer Feld abfließen könne.

Denn das Klinikum entwickle sich sehr dynamisch, bis 2030 sind noch zahlreiche Neubauten wie beispielsweise das Kindertumor-Centrum oder das Herzzentrum geplant. Zudem soll die Orthopädie ins Neuenheimer Feld verlagert werden. "Wenn die Uniklinik räumlich wächst, heißt das auch, dass die Mitarbeiterzahl steigt", erklärt Adler.

Derzeit arbeiten 12.800 Menschen im Klinikum, die auch auf ihr Auto angewiesen sind, um zur Arbeit zu kommen. Entweder, weil sie zu Zeiten arbeiten, in denen die Busse und Bahnen nicht oder nur unregelmäßig fahren oder weil sie vom Land kommen und es dort keinen öffentlichen Nahverkehr gibt.