Von Timo Teufert

Es ist Wahlkampfzeit, und da wird mit harten Bandagen gekämpft: Die CDU-Landtagsfraktion erhebt gegenüber der grünen Wissenschaftsministerin und Heidelberger Landtagsabgeordneten Theresia Bauer schwere Vorwürfe: Sie sei bei der Aufklärung um angebliche Vorgänge in Österreich und Unregelmäßigkeiten am Institut für Rechtsmedizin des Uniklinikums Heidelberg und seiner Leiterin Kathrin Yen untätig geblieben.

"Von verschiedenen Seiten wurden wir auf Vorgänge aufmerksam gemacht, die wir gerne geklärt haben möchten. Wir wollen gewährleistet haben, dass die Universität Heidelberg in allen Bereichen ihrem weltweit anerkannten guten Ruf gerecht wird", begründet der Mühlhausener CDU-Landtagsabgeordnete Karl Klein, der für seine Fraktion den Landtagswahlkreis Heidelberg mitbetreut, den Fragenkatalog, den seine Fraktion Ende Juli eingereicht hatte. Dieser wurde von Bauers Ressort sowie den Ministerien für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren sowie dem Justizministerium abgearbeitet.

"Unsere Fragen wurden nicht beantwortet", so Klein in einer Pressemeldung. Die Antworten seien unpräzise, Bauer flüchte sich in einigen Punkten ins Ungenaue. Bauers Ministerium bittet in seiner schriftlichen Antwort allerdings um Verständnis dafür, "dass angesichts des Bezuges zu einem Personaleinzelfall und damit verbunden zu personenbezogenen Daten nicht alle nachgefragten Einzelheiten in den Antworten auf den Antrag aufgeführt werden können".

Das Universitätsklinikum weist die Kritik der CDU-Fraktion an der Stellungnahme des Wissenschaftsministeriums entschieden zurück: "In seiner Stellungnahme hat das Wissenschaftsministerium dargelegt, warum es der Kritik in keinem Punkt folgen kann. Die wissenschaftliche und klinische Kompetenz der Ärztlichen Direktorin des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum steht außer Frage", hieß es auf Anfrage. Man schließe sich allen Aussagen in vollem Umfang an. Deswegen verzichtet die RNZ darauf, die offenbar unberechtigten Vorwürfe gegen Yen detailliert darzustellen.