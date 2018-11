Von Daniela Biehl

Heidelberg. Geht es nach dem Verkehrsexperten der Grünen, Felix Berschin, könnte Heidelberg bald ein ganz neues Nahverkehrsnetz bekommen: Denn nun, da die Konversionsflächen erschlossen und an die Innenstadt angebunden werden müssen, sei das alte Netz am Bröckeln. "Zumal es wirklich alt ist, seit Jahrzehnten fährt man das Gleiche, ohne es an den Bedarf anzupassen", meint Berschin - und schenkt damit vor allem Jürgen Hoffmann und Stefan Prüfer von der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) reinen Wein ein. Denn beide sind auf Einladung der Grünen ins Neuenheimer Bürgerzentrum gekommen, wo Berschin sein eigenes Linienkonzept vorstellte. Die wichtigsten Punkte in Kürze:

> Linie 29 - Emmertsgrund bis Bismarckplatz: Die Route, die Berschin vorschwebt, soll vom Boxberg zum Hasenleiser fahren (Berschin: "Und so ein dicht besiedeltes Gebiet, wieder ins Netz aufnehmen"), um dann über den Kolbenzeil und die Fabrikstraße in Richtung Mark Twain Village abzubiegen. Enden soll sie am Bismarckplatz. "Sie sollte einen Zehn-Minuten-Takt bekommen."

> Neue Linie 25 - Kirchheim-Bismarckplatz-Neuenheimer Feld: Weil Kirchheim wegen des Umwegs durch die Bahnstadt seine einstige, schnelle Anbindung zum Bismarckplatz verliert, schlägt Verkehrsexperte Berschin vor, eine neue Linie einzuführen. "Eine Schnellbahn zum Bismarckplatz und dann weiter über die Bergheimer Straße Richtung Neuenheimer Feld."

> Schnelllinie-Hauptbahnhof-Bergbahn: Im Zehn-Minuten-Takt aus dem Pfaffengrund kommend, soll laut Berschin ein Bus vom Hauptbahnhof direkt zur Bergbahn fahren. Ohne Bismarckplatz, dafür mit einem Halt am Seegarten. "Dann weiter über die Friedrich-Ebert-Anlage Richtung Rathaus." Seinen Prognosen zufolge wäre man dann in gut neun Minuten vom Hauptbahnhof zur Bergbahn gefahren - und hätte das Chaos am Bismarckplatz etwas entzerrt.

> Linie 33 - Ziegelhausen bis Kirchheim: Für den Ziegelhausen-Abschnitt schlägt Berschin zwei separate Buslinien vor, die eine im 20-Minuten-Takt von Peterstal kommend, die andere auch im 20er-Takt vom Köpfel. "Wenn wir beide ab Holzgrundweg zusammenführen, hätten wir einen Zehner-Takt, für die Fahrt über In der Neckarhelle/Neuenheimer-Landstraße bis hin zum Hauptbahnhof nach Kirchheim." Eines macht Berschin aber deutlich: So wie er sich die Linie denkt, wäre Schlierbach von Ziegelhausen abgeschnitten. Ein bezahlbarer Preis, wie er findet, "man kann Schlierbach und die Altstadt auch gut über die Brücken erreichen".

Nach der einstündigen Ausführung müssen Prüfer und Hoffmann von der RNV das alles erst einmal sacken lassen. Wirklich viel sagen sie dazu nicht - nur, dass ihnen "in Heidelberg vieles unter den Nägeln brennt", dass der Bismarckplatz ein ungünstiger Verkehrsknoten sei, dass die Linie 33 in Boxberg und Emmertsgrund neu geordnet werde und gerade überhaupt ein neuer Nahverkehrsplan in Vorbereitung sei. Man sei in Gesprächen mit der Stadt und wolle ein Bürgerbeteiligungsverfahren.

Eines macht Hoffmann dann aber doch noch deutlich: "Dass die Busse nicht im Zehn-Minuten-Takt fahren, liegt nicht an uns." Den Ball müsse er an die Politik zurückspielen. "Wir können an Mehraufwand nur fahren, was finanziert ist." Aktuell seien das rund 90 Millionen, die der Nahverkehr koste, meint Christoph Rothfuß (Grüne): 60 Millionen durch Einnahmen gedeckt, 30 Millionen von der Stadt bezuschusst.