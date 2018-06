Von Caroline Wahl

Ein ganzes Geschäft voller Müsli - vor gut zehn Jahren wäre das noch undenkbar gewesen. Mittlerweile ist den meisten Gesundheitsbewussten "mymuesli" ein Begriff. Was es in Hamburg oder Tübingen schon gibt, das hat jetzt auch Heidelberg: In der Hauptstraße eröffnete ein mymuesli-Store.

Es ist sehr hell in dem Geschäft, weiße Wände, weiße Regale, beleuchteter Laminatboden. Erst die bunten, zylinderförmigen Müsli-Packungen, die sich zahlreich in den Regalen und auf Podesten stapeln, bringen Farbe in den Raum. "Hier ist für jeden etwas dabei", so Bianca Bertsch, die Storemanagerin. Von Beerenbircher über Paleo-Kokos-Nuss-Crunchy und "Fit for Fun Lowfatmuesli" bis hin zu Bio-Porridge kann hier wirklich jeder Müsliliebhaber etwas finden. Sogar die jüngeren unter ihnen: Für diese gibt es neben Piratenmüsli Apfel-Bananen-Müslibrei. Wer sich bei dieser Riesenauswahl unsicher ist, der kann seinen Geschmacksinn entscheiden lassen, denn man darf hier auch alles probieren. Eilige Kunden können sich ihre "mymuesli2go"-Becher auch direkt vor Ort mit Milch oder Joghurt auffüllen lassen. "Das Heidelberg-Müsli gibt es nur bei uns im Laden zu kaufen", erklärt die Storemanagerin stolz. So bietet sich das Früchtemüsli, neben dem "Iloveyou"-Müsli als eine besondere Geschenkidee an.

Die Firma "mymuesli" wurde vor acht Jahren von drei Studenten gegründet. Das Konzept: Jeder kann sich im Internet sein individuelles Lieblingsmüsli aus einer Fülle von Bio-Zutaten selbst zusammenstellen und bekommt es dann per Post zugeschickt. 2009 öffnete dann der erste mymuesli-Laden im Studienort der Gründer, in Passau. Inzwischen gibt es in Deutschland und Österreich mehr als 20 Läden.

Info: mymuesli, Hauptstraße 103, geöffnet: Montag bis Samstag 9 bis 19 Uhr.